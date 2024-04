Tagesspiegel Plus Queere Fans im Fußball : „Solange die Stadien nicht so aussehen, wie wir uns das wünschen, gestalten wir die Räume selber“

In Fußballstadien sind queere Menschen häufig Diskriminierung ausgesetzt. Bei der EM wird es in Berlin daher ein Pride House geben. Fans erklären, was dahinter steckt.