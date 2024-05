Radkolumne „Abgefahren“ Brandenburger Landpartie

War das ein Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg, oder? Klar, dass das mit entsprechenden Radtouren gebührend gewürdigt werden musste. Straßen und Radwege waren voll gut gelaunter Radfahrender. Die ob des größeren Verkehrsaufkommens weniger gut gelaunten motorisierten Zwei- und Vierradlenker hielten sich glücklicherweise in Grenzen.

Da mich radsportlicher Besuch aus Thüringen beehrte, wollte ich natürlich in Sachen Tourenplanung nicht hinten anstehen. Es ging auf eine Brandenburger Landpartie mit einigen überraschenden Momenten.

Nach dem Start in Zehlendorf führte uns die Fahrt durch Potsdam vorbei an Sanssouci Richtung Werder. Dort hatte die Radsportfreundin früher einige Jahre gelebt. Kreuz und quer erkundeten wir die Siedlung am Großen Zernsee und sie war begeistert über die Entwicklung der Gegend in den letzten 20 Jahren.

Anschließend gelangten wir direkt zum Havelradweg. Auf der Deichkrone lief es auf dem glatten Asphalt wie von selbst. Wildgänse machten es sich links vom Weg in den Havelwiesen bequem, rechts auf der Havel schipperten Motorboote. Die Welt schien in Ordnung.

Doch am Wendepunkt der geplanten Runde wurde schnell klar: Der leichte Tritt resultierte nicht aus guter Form, sondern aus dem Rückenwind. Der blies uns von nun an ins Gesicht. Leichter Druckabfall in den Beinen machte sich bemerkbar. Die Routenplanung bedurfte einer dringenden Anpassung. Auch ein Boxenstopp zur Auffrischung der Energiereserven kam ins Gespräch.

Unser Kolumnist erklimmt einen Hügel auf dem Panaromaweg „Werderobst“ © Wiedersich

Auf dem Panoramaweg „Werderobst“ zwischen Glindow und Bliesendorf luden zur Eröffnung des Baumblütenfestes viele Plantagen zur Pause ein. Aber auf die leichte Unterzuckerung Obstwein und Schmalzstullen zu geben, schien uns keine gute Idee zu sein.

Etwas später, in Ferch (Eigenwerbung: „Perle am Schwielowsee“), wurden wir von einem großen Eis-Schild angelockt. Die amtliche Siebträgermaschine im Café machte einen guten Eindruck. Allerdings irritierten neben den verwaisten Sitzplätzen der Apfelkuchen, der in der Wursttheke lagerte. Die Service-Fachkraft selbst offenbarte zudem eine ausgeprägte Kundenallergie. Nach einem kurzen „Hallo“ widmete sie sich ausgiebig ihrem Telefon. Wir gingen wieder ins Freie.

Glücklicherweise fiel meiner Radsportfreundin unten am See noch ein Restaurant auf. Das hatte ich bei meinen Trainingsfahrten schon oft passiert, jedoch immer mit Missachtung bedacht. Diesmal nicht. Mit Blick auf den Schwielowsee kam bei Cappuccino, Cola und Kuchen verbrauchte Energie sofort wieder zurück. Der restliche Rückweg glich einer Tour d’Honneur (Radtour bei Strava hier nachzuvollziehen).

Das nächste Mal werde ich jedenfalls wieder die Windrichtung bei der Routenplanung berücksichtigen. Und in dieses Restaurant mit dem Seeblick muss ich unbedingt mit der Kulturbeauftragten einkehren. Vielleicht im Rahmen einer Radtour?