Radkolumne „Abgefahren“ Die dunkle Seite der Fahrradmacht

Wer mich kennt, weiß, dass ich für Neuerungen aller Art immer ein offenes Ohr habe, also für fast alles. Denn in Sachen Fahrrad offenbare ich mich gelegentlich als erzkonservativer Traditionalist. Bei einem speziellen Typ von Zweirad war es bis vor kurzem sogar besser, dass der Name in meiner Gegenwart nicht genannt wurde.