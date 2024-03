Radkolumne „Abgefahren“ Die Kunst des Fahrrad-Verpackens

Die Osterferien stehen demnächst an und damit zieht es vermutlich auch den letzten kilometerhungrigen Radfahrer in die Sonne. Die praktisch Veranlagten steigen, Klimaschutz hin oder her, ins Flugzeug, mieten sich dann im jeweiligen Urlaubsziel einen zweirädrigen Untersatz und hoffen, dass alles passt.