Radkolumne „Abgefahren“ Die magische Zahl 100

Die 100 ist in Radfahrerkreisen eine magische Zahl. Das fängt schon bei der Länge der Radtouren an. Um die 30 bis 60 Kilometer kann jeder irgendwie schaffen. Aber bei 100 Kilometern an einem Stück, und das mit eigener Muskelkraft, bewegt man sich fast schon an der Grenze zum Leistungssport. Egal wie hoch dabei die Geschwindigkeit ist, die Komfortzone wird bei solch einer Streckenlänge garantiert verlassen.