Radkolumne „Abgefahren“ Verzögerungen im Betriebsablauf

Mein kleiner Rennrad-Fuhrpark hat ein Update erhalten. Dass dem schwere Verhandlungen mit der Kulturbeauftragten des Hauses vorausgegangen waren, muss ich sicherlich nicht erwähnen. Das kann man sich ein wenig wie die regelmäßigen Tarifverhandlungen vorstellen. Ich gehe mit der Forderung nach einem völlig überteuerten Highend-Karbon-Renner in die Verhandlungsrunde. Die Kulturbeauftragte appelliert an mein Verantwortungsgefühl für unsere Haushaltskasse und lehnt erst einmal ab. Am Ende treffen wir uns in der Mitte.