Der Niederländer Max Verstappen ist zum zweiten Mal Formel-1-Weltmeister. Der Red-Bull-Fahrer erhielt trotz des nur verkürzt gefahrenen Regenrennens in Japan die volle Punktzahl und kann damit nicht mehr von Platz eins der Gesamtwertung verdrängt werden, wie der Weltverband am Sonntag bestätigte. (Mehr dazu in Kürze)

