Regionalliga Eishockey Deftige Niederlage für FASS, Juniors scheiden aus

Wie im Vorjahr gehen FASS Berlin und die Chemnitz Crashers im Halbfinale der Play-offs in der Regionalliga Ost über die Distanz von drei Spielen. Am Sonntagabend gewannen die Westsachsen deutlich mit 8:1 (2:1, 4:0, 2:0). Somit kommt es am kommenden Freitag (19:30 Uhr) im Erika-Heß-Eisstadion zum entscheidenden dritten Spiel um den Finaleinzug.

FASS ging nach drei Minuten durch einen satten Schuss des neuen Rekordspielers Patrick Czajka im Powerplay sogar mit 1:0 in Führung. Die Weddinger mussten sich anschließend vorwerfen lassen, dass sie insbesondere in der ersten Hälfte des zweiten Drittels ihre hochkarätigen Chancen nicht nutzten, woran auch der starke Chemnitzer Keeper seinen Anteil hatte. Die Crashers machten es umgekehrt und verwerteten ihre Gelegenheiten konsequent.

Die Schönheider Wölfe stehen bereits zum vierten Mal in Folge im Finale. Das Team von Sven Schröder gewann am Sonntag im Wellblechpalast zu Hohenschönhausen auch das zweite Halbfinale gegen die Eisbären Juniors mit 6:2 (3:2, 2:0, 1:0) und damit auch die Best-of-Three-Serie mit 2:0. (Tsp)

