Relegation, Champions League – Abstieg? Beim 1. FC Union gibt es immer Drama am letzten Spieltag

Der 1. FC Union hätte es auch weniger dramatisch haben können. Mit einem Sieg am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln wären die Chancen auf den Klassenerhalt deutlich größer gewesen und die Berliner hätten ihr Schicksal selbst in der Hand. Nun wartet am 34. und letzten Spieltag ein Endspiel auf Union – wie so oft in den vergangenen Jahren.