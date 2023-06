Relegationsspiele gegen den HSV Viktoria 89 gibt noch lange nicht auf

Es ist eine riesige Aufgabe, die Viktoria 1889 Berlin nun zu lösen hat. Durch das 0:3, das die Berliner Fußballerinnen am Sonntag im Relegationshinspiel beim Hamburger SV kassierten, braucht es am kommenden Sonntag (17 Uhr, Stadion Lichterfelde) eine besondere Leistung, um im Rückspiel doch noch den Aufstieg in die Zweite Bundesliga feiern zu können. „Das Ergebnis von 0:3 ist wirklich sehr bitter. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Spiel gefunden, da war Hamburg die klar bessere Mannschaft“, bilanzierte Viktorias Anina Sange.

Um sich in die Verlängerung zu retten, brauchen sie und ihr Team nun drei Tore – was angesichts der starken Defensive Hamburgs, die sich in der regulären Saison nur neun Gegentore in 26 Spielen leistete und auch am Sonntag kaum etwas zuließ, nicht einfach werden dürfte.

Zwar ist Viktoria für seinen starken Angriff bekannt und hat in der Saison bewiesen, dass es mit 151 Toren in 26 Spielen viel Durchschlagskraft in der Offensive besitzt. Am letzten Sonntag war davon allerdings zu wenig zu sehen. „Die zweite Halbzeit war besser, aber wir haben einfach zu viele Chancen liegen gelassen und unsere Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt“, so Sange.

Dass das Ergebnis in Hamburg am Ende so deutlich ausfallen würde, war im Vorfeld nicht erwartbar gewesen. Und auch in der ersten Halbzeit war es ein Duell auf Augenhöhe, wobei die Hamburgerinnen insgesamt torgefährlicher waren und demnach verdient in Führung gingen durch einen Elfmeter kurz vor der Pause.

Angesichts des deutlichen Chancenplus des HSV in Halbzeit zwei kann Viktoria aber noch froh sein, dass es am Ende bei nur drei Gegentoren blieb. Da die Berlinerinnen nach der Pause deutlich engagierter nach vorne spielten und überwiegend das Geschehen auf dem Platz gestalteten, boten sich dem HSV häufig Räume, die dessen temporeiche Spielerinnen mit schnellem Umschaltspiel für sich zu nutzen wussten. Das Hamburger Team konterte so mehrmals gefährlich auf das Tor von Inga Buchholz und kam dennoch erst in der 75. Minute zum zweiten und in der Nachspielzeit schließlich zum dritten Treffer. „Dass wir dann auch noch mit zwei weiteren Gegentoren zum Ende bestraft wurden, verschafft uns für das Rückspiel natürlich eine extrem schwierige Ausgangslage,“ sagte Sange.

Viktoria setzt auf Heimvorteil

Auf der anderen Seite hätte Viktoria nach dem deutlich verbesserten und mutigeren Auftritt nach dem Seitenwechsel durchaus ein Tor verdient gehabt, schloss die wenigen Chancen jedoch meist zu überhastet ab. So auch Berlins Aylin Yaren, die ungewohnt wenig Ballaktionen hatte, als sie in der Nachspielzeit nach einer Flanke in aussichtsreicher Position knapp am Pfosten vorbeischoss.

Bei einem Treffer Viktorias stünde das Team von Trainer Alejandro Prieto nun vor einer nicht ganz so schweren Herausforderung im Rückspiel. Der HSV befindet sich mit drei Toren in der deutlich komfortableren Lage und ist dennoch gewarnt. „Wir waren das spielbestimmende Team, der Sieg ist verdient“, resümierte HSV-Trainer Lewe Timm. „Klar ist aber auch: Trotz des 3:0-Sieges ist erst Halbzeit – wir werden in der kommenden Woche weiterhin hart arbeiten, um in Berlin an diese Leistung anknüpfen zu können und hoffentlich unser großes Ziel zu erreichen.“

Übertragung auf Sport1 Bereits im November 2022 hat der Sender Sport1 die Regionalliga-Partie von Viktoria Berlin gegen Türkiyemspor Berlin live ausgestrahlt und legt nach der Free-TV-Premiere von Viktoria nun nach. Das Relegationsrückspiel zwischen Viktoria und dem Hamburger SV am Sonntag, den 18. Juni, wird live ab 16:55 Uhr im Free-TV übertragen. „Die Übertragung des entscheidenden Relegationsspiels ist ein weiterer Höhepunkt für uns und für den Fußball mit Frauen“, sagte Lisa Währer, Geschäftsführerin von Viktoria.

Sange setzt mit Viktoria vor allem auf den Heimvorteil im Stadion Lichterfelde, in dem erneut eine große Kulisse erwartet wird: „Wir glauben an uns und werden alles geben, das Ergebnis im Rückspiel noch zu drehen.“

Hoffnung geben dürfte auch das vergangene Jahr. Dort spielte der Hamburger SV ebenfalls in der Relegation und gewann das Hinspiel gegen den Ersten der Nordost-Staffel – damals Turbine Potsdam II – mit 1:0. In Potsdam folgte dann allerdings eine 0:4-Niederlage und das Verpassend des Aufstiegs in die Zweite Bundesliga.