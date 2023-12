Remis beim FC Augsburg Die Liga-Krise des BVB setzt sich fort

Das Ziel war so klar wie dringend: Drei Punkte in der Liga, um zumindest am zu dem Zeitpunkt Viertplatzierten RB Leipzig dranzubleiben. Doch Borussia Dortmund zeigte wieder mal seine schlechte Seite. Nicht die, die man aus der Champions League vom BVB kennt, in der sich der Klub unter der Woche als Erster für die nächste Runde qualifizierte. Sondern jene aus der Liga, in der Formschwankungen die einzige Konstante sind.

Am Samstag mussten sich die Dortmunder mit einem 1:1 (1:1) beim FC Augsburg begnügen. Schon nach vier Minuten fabrizierte der zuletzt in der Champions League überragende Niklas Süle einen kapitalen Fehlpass, doch Augsburgs Fredrik Jensen nahm das Geschenk nicht an und schoss über das Tor.

Besser machte es Ermedin Demirovic in der 23. Minute. Der Angreifer setzte sich locker gegen BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck durch und erzielte die Führung. Diese hatte allerdings nicht lange Bestand. Zwölf Minuten später legte Nationalstürmer Niclas Füllkrug herrlich auf Malen auf. Der Niederländer markierte den Endstand. (Tsp)