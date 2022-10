Renntag der Deutschen Einheit Galopptrainer Jan Korpas plant den nächsten Coup in Hoppegarten

Der Tag der Deutschen Einheit ist für die Galoppbranche hierzulande der wohl wichtigste Feiertag im Jahr. Am 3. Oktober stehen im Gegensatz zu Ostern und Pfingsten nicht alleine die sportlichen Leistungen im Mittelpunkt. Auf der Rennbahn in Hoppegarten geht es Jahr für Jahr auch darum sich zu erinnern, wie entscheidend sich diese Sportart mit der Wiedervereinigung verändert hat. Viele Karrieren von Trainerinnen und Trainern, Jockeys und Jocketten sowie Hengsten und Stuten haben mit diesem Tag eine dramatische Wendung genommen.

Auch für den Hoppegartener Trainer Jan Korpas, 49, haben sich mit dem Fall der Berliner Mauer ganz neue Perspektiven eröffnet. Der gebürtige Tscheche gehörte zu dieser Zeit nicht nur zu den besten Reitern seines Landes. Seine Fähigkeiten hatten sich in der Szene herumgesprochen. Als Auszubildender kam er 1990 in Kontakt mit der Rennbahn in Hoppegarten. Viele seiner Erfolge feierte er in den Neunzigerjahren bei seinem Engagement für Trainer Christian von der Recke, der in Nordrhein-Westfalen erfolgreich Pferde trainiert. „Ich hatte ein tolles Leben in diesen Jahren“, sagt Korpas.

Vor zwölf Jahren verlagerte sich sein Lebensmittelpunkt dann aber nach Hoppegarten, wo er zunächst weiterhin als Reiter tätig war. Nach dem Ende seiner Jockeykarriere 2015 brachte er sein besonderes Gespür für Rennpferde weiter als Mitarbeiter am Rennstall Germanius ein, der nur wenige Minuten von seinem heutigen Rennstall entfernt liegt. Doch aus privaten Gründen endete die Zusammenarbeit recht abrupt, Korpas machte sich als Pferdetrainer 2018 selbstständig. Ein gewagter Schritt, wie er selbst erzählt. Sein Talent, mit Pferden umzugehen, ist zwar unbestritten. „Aber die gesamte Bürokratie und Buchhaltung musste ich erst lernen, das war alles völlig neu.“

Elf Siege bei 47 Starts für Korpas’ Pferde

Zumal der Aufbau eines Pferdesport-Unternehmens in Hoppegarten alles andere als ein Selbstläufer ist. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, stellt dabei schon eine gewaltige Hürde dar. „Wenn du in dieser Branche arbeitest, braucht du ein großes Herz für Pferde“, weiß Korpas. „Du arbeitest viel und wirst dafür nicht gut bezahlt.“ So sei es nicht selten der Fall, dass gerade junge Helferinnen und Helfer nicht lange durchhalten. „In Berlin ist natürlich mehr los, da kann ich hier draußen nicht mithalten.“

Manche Besitzer wollen die Pferde ständig laufen lassen, weil sie Geld verdienen wollen, aber mir ist wichtig, dass ich die Entscheidungen treffe. Jan Korpas über den Umgang mit Besitzerinnen und Besitzern

Als Neuling in der Szene ist es zudem essenziell, das Vertrauen von Besitzerinnen und Besitzern zu gewinnen. „Ich biedere mich nicht an, sondern ich mache meinen Job“, erzählt Korpas. „Wenn Besitzer Vertrauen in meine Arbeit haben, kommen sie zu mir.“ Eine Zusammenarbeit erfolge aber nicht um jeden Peis. „Manche wollen die Pferde ständig laufen lassen, weil sie Geld verdienen wollen, aber mir ist wichtig, dass ich die Entscheidungen treffe.“ Die abhängen vom Gesundheitszustand der Tiere, von der Distanz des Rennens und der Qualität des Bodens.

Obwohl Korpas mit aktuell 13 Pferden einen kleinen Rennstall unterhält, spricht die Statistik für ihn. Bei 47 Starts in diesem Jahr galoppierten seine Pferde zu elf Siegen, das macht eine Quote von 23,4 Prozent. Hinzu kommen neun zweite und vier dritte Plätze. Anfang September ritten seine Pferde American Fly und New Moon auf der Bahn in Baden-Baden bei zwei Starts zu zwei Siegen. „Danach klingelte das Telefon natürlich etwas häufiger“, erzählt Korpas.

Wenn Anfang Dezember der nächste Geburtstag ansteht, wünscht sich Korpas vor allem eines: „50 Siege zum 50. Geburtstag wären eine tolle Sache.“ Aktuell zählt die Trainerstatistik 47 erste Plätze. Am Renntag der Deutschen Einheit könnte er seinem Ziel näherkommen, vier seiner Pferde (Blue Legend, Night Shine, Powerpackage, Zampano) sollen dann über die Bahn in Hoppegarten galoppieren. Womit dieser Feiertag nicht nur emotional, sondern auch sportlich ein echter Höhepunkt für Korpas und seinen Rennstall wäre.

