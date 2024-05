Rolle rückwärts im Wasserball-Tor Spandaus Routinier Laszlo Baksa hängt noch eine Saison dran

15 Jahre ist es her, dass der ungarische Wasserballklub Szeged VE seinen größten internationalen Erfolg gefeiert hat. Den Sieg in der LEN-Trophy, die inzwischen Euro Cup heißt. Mit dabei war in den frühen Jahren seiner Karriere Torwart Laszlo Baksa.

Im Juli soll das halbrunde Jubiläum bei einem gemeinsamen Grillfest in Szeged mit den Protagonisten von damals begangen werden. „Im Sommer bin ich ohnehin in Ungarn. Da würde ich auf jeden Fall hinfahren“, sagt Baksa.

Der Sieg ist anderthalb Jahrzehnte her, die geplante Feier noch ein bisschen hin. Aber ganz aktuell hat Laszlo Baksa auch den Europapokal im Kopf. Erstmals seit 2010 stehen die Wasserfreunde Spandau 04 im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs.

Und zwar im Euro Cup, der der Champions League nachgeordnet ist. Das Teilnehmerfeld beim Final Four ist allerdings trotzdem sehr stark: Spandau trifft am Freitag um 20 Uhr auf Gastgeber Primorje Rijeka, davor spielt Favorit Jug Dubrovnik (beide Kroatien) gegen CN Sabadell aus Spanien. Spiel um Platz drei und Finale finden am Sonnabend statt. „Das wird Top-Wasserball“, sagt Baksa.

Halbfinale mit Spandaus Frauen Das Frauenteam von Spandau 04 bestreitet am Wochenende zwei Halbfinalspiele (Modus „Best-of-three) in der Schwimmhalle Schöneberg. Am Sonnabend (16 Uhr) und Sonntag (13 Uhr) geht es gegen Blau-Weiß Bochum. Das Halbfinale im Pokal Anfang Mai hatte Spandau gegen Bochum 23:8 gewonnen.

Für die Wasserfreunde ist schon die Teilnahme ein Erfolg, aber natürlich fahren sie jetzt nicht nach Rijeka, um zu testen, wie viel Grad die Adria in der Kvarner Bucht hat. Baksa gibt folgende Zielstellung aus: „Wir wollen eine Medaille. Welche Farbe es wird, werden wir sehen.“ Schwer, jedoch nicht unmöglich, so gehen sie das Thema Finaleinzug an. Rijeka hat in der vorigen Runde gegen Champions-League-Teilnehmer Vouliagmeni NC (Griechenland) auswärts mit fünf Toren Unterschied verloren – und zu Hause mit sechs gewonnen. Stichwort Heimvorteil.

Am Tag des Spandauer Sieges im Viertelfinal-Rückspiel gegen Rari Nantes Savona ist Baksa 38 Jahre alt geworden. Er hatte sich und das Team mit einer bärenstarken Leistung beschenkt. So wie es der erfahrenste Spieler im Spandauer Kader nun seit elf Jahren Jahren tut.

Als Kind vom Schwimmen zum Wasserball gewechselt

Eigentlich hatte der Ungar vor, in diesem Frühling auf die Zielgerade seiner Laufbahn einzubiegen, nach insgesamt rund 30 Jahren in Schwimmhallen. Als Kind war Baksa Schwimmer, ist aber schnell zum Wasserball gewechselt und da sofort ins Tor gegangen.

„Zu 99 Prozent“ werde er nach der Saison aufhören, hatte Baksa im Herbst 2023 im Gespräch mit dem Tagesspiegel gesagt. Er hätte zwar noch viel Spaß an seiner Sportart, habe aber gemerkt, dass er im Tor nicht mehr so schnell unterwegs sei wie vor zehn Jahren.

„Aber bei den 99 Prozent habe ich ja ein Prozent offen gelassen“, sagt Baksa jetzt lachend. Es gab in den letzten Monaten einen stetigen Austausch mit Spandaus Präsident Hagen Stamm. „Wir haben einmal über die Zukunft gesprochen“, sagt Baksa, „und dann auch ein zweites bis fünftes Mal.“

Irgendwann stand die Entscheidung fest, die sie im Verein mit großer Freude vernommen haben: Laszlo Baksa hängt noch eine Saison ran. Natürlich wie bisher mit voller Professionalität. Erster im Kraftraum, Erster im Wasser beim Training – das wird er auch weiterhin oft sein.

Das Gesicht der Spandauer Mannschaft ändert sich zur kommenden Saison. Laszlo Baksa soll beim Umbruch eine wichtige Rolle spielen und die jungen Spieler führen, wie etwa Torwart Antonio Vukojevic, der vom OSC Potsdam kommt. Der 24-Jährige soll an große Aufgaben herangeführt, aber nicht gleich ins ganz kalte Wasserball-Wasser geworfen werden.

Baksa wird nicht mehr jedes Spiel machen, nicht mehr jede weite Auswärtsreise in der Bundesliga auf sich nehmen. Außerdem will er sich mehr Zeit nehmen für seine Aufgabe als Jugendtrainer im Verein mit Schwerpunkt auf der Torwartausbildung. Aber vorher hat er auch in dieser Saison noch große Ziele: Eine Medaille im Euro Cup holen und danach Deutscher Meister mit Spandau 04 werden.