Ronaldo wird kein Beckham Alternder Narziss ohne Charme

Wenn ein Freistoß für Portugal anliegt... dann schießt Cristiano Ronaldo? Falsch. Zuerst einmal, wirft sich der portugiesische Fußballsuperstar in Pose. Kennen wir seit zwei Jahrzehnten, dieses Ronaldosche Gewackel mit den strammen Beinchen, Hose hoch und... Aber so war es zuletzt nicht mehr. Dafür gibt es seit geraumer Zeit noch einen Programmpunkt in der CR7-Freistoßshow. Beim ersten EM-Spiel hat er zur Videowand im Leipziger Stadion hochgeschaut, ob er denn da auch im Halbprofil zu sehen ist.

Erst als sein Gesicht in Großaufnahme leuchtete, schoss er – viel zu harmlos beim ersten EM-Spiel der Portugiesen, das sie schließlich 2:1 gegen Tschechien gewinnen konnten. Am Sonnabend gegen die Türken dürften sie etwas mehr Durchschlagskraft brauchen. Cristiano Ronaldo war nicht der Matchwinner in Gruppenspiel eins, wurde aber trotzdem von seinen Fans in und außerhalb des Stadions gefeiert. Viele liefen in Trikots mit seinem Namen durch Sachsens Metropole, manche sogar mit Trikots seines Ex-Klubs Real Madrid.

Sein aktueller Klub al-Nassr FC ist ja auch nicht mehr als ein zu gut bezahlter Witz. Und auch wenn Ronaldo die biologische Uhr zu ignorieren scheint, tickt sie beim nunmehr 39 Jahre alten Portugiesen unaufhaltsam. Bald dürfte es das gewesen sein mit seiner Karriere. Auf dem Platz und dann auch daneben, denn Ronaldo ist alles andere als ein David Beckham.

Der Engländer hat seinen gar nicht mal so großen Ruhm auf dem Platz auch nach der aktiven Zeit zu viel Geld gemacht als Werbeikone. Ronaldo ist anders: Er ist kein sympathischer Schauspieler wie Beckham. Seine Taten auf dem Platz werden schlecht altern.

Vergewaltigungsvorwurf, Steuerhinterziehung, Geldgeilheit, Narzissmus – Ronaldo hat alles im Portfolio. Nicht selbstverständlich spielt er immer noch sehr gut Fußball, das stimmt. Aber das ist eben nicht alles, es reicht im Gesamtbild nicht dazu, um ihn nach der Karriere weltweit noch großartig zu bewundern. Da kann er noch so viele Flughäfen nach seinem Namen benennen lassen.