Ronny Nikol über die Krise beim 1. FC Union „Die Trennung von Bjelica war richtig, aber zu spät“

Herr Nikol, im November haben Sie sich noch optimistisch über Unions Chancen im Abstiegskampf geäußert. Nun steht der letzte Spieltag an, und Ihr früherer Klub steht auf dem Relegationsplatz. Haben Sie langsam Angst vor dem Schlimmsten?

Ja. Durch die letzten Wochen und vor allem durch das letzte Spiel in Köln ist die Lage schon sehr prekär. Da hat man jetzt natürlich ein bisschen Angst, dass es am Ende doch nicht reicht. Zumal die Spieler in den letzten Wochen auch fast darum gebettelt haben. Gerade gegen Köln, wo sie bis zur 88. Minute führten und dann noch zwei Tore kassierten. Mit einem Sieg wäre der direkte Abstieg nicht mehr möglich gewesen. So hast Du jetzt richtig den Kopf voll.

Vor ein paar Monaten war der direkte Abstieg noch unvorstellbar. Nun ist er am letzten Spieltag möglich. Wie erklären Sie diesen dramatischen Absturz?

Das war ein schleichender Prozess. Aus meiner Sicht war es nicht optimal mit dem neuen Trainer. Urs Fischer hat damals von sich aus gesagt, er kommt nicht mehr an die Truppe heran. Das musste man auch respektieren. Dann kam Nenad Bjelica, den man als Trainer vorher überhaupt nicht kannte. Er war als Spieler noch ein bisschen bekannt, aber mit diesem Trainernamen konnte ich damals gar nichts anfangen. Und irgendwann hat sich dieser Eindruck dann auch bestätigt.

Zur Person Ronny Nikol, 49, spielte von 1997 bis 2003 bei Union. 2001 stieg er mit dem Klub in die Zweite Liga auf und erreichte das DFB-Pokalfinale. Für die Traditionsmannschaft läuft er immer noch im Union-Trikot auf und arbeitet mittlerweile auch als Jugendtrainer für den Köpenicker Bundesligisten. © IMAGO/Matthias Wehnert

Nach zuletzt zwei Punkten aus sechs Spielen trennte sich der Verein letzte Woche von Bjelica. Warum hat es aus Ihrer Sicht mit diesem Trainer nicht geklappt?

Bjelica war als Trainer sehr in sich gekehrt. Ich kann mich da wirklich nur an ein Spiel erinnern, wo er ein bisschen versucht hat, die Zuschauer mitzunehmen oder ein bisschen authentisch rüberzukommen. Ich bin auch regelmäßig bei den Spielen dabei und bekomme von außen einigen Sachen noch mit. Und wie man so gehört hat, gab es nicht das beste Klima zwischen Spielern und Trainer. Deswegen war die Entlassung auf jeden Fall richtig, aber aus meiner Sicht auch zu spät.

Nenad Bjelica wurde zwei Spieltage vor Saisonende entlassen. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Sie identifizieren Bjelica als Kernproblem. Aber sind die Spieler nicht auch in der Verantwortung?

Natürlich! Ich gebe jetzt nicht nur Bjelica die Schuld, weil die Jungs das am Ende sowieso auf dem Platz klären müssen. Aus meiner Sicht waren auch die Einkäufe, die Union im Sommer getätigt hat, nicht alle optimal. Das war in den Jahren zuvor ganz anders. Früher hat man auch immer wieder zwischendurch einen großen Namen geholt, aber diesmal waren es dann zwei oder drei auf einmal.

Und wenn es dann nicht läuft, hast du in der Mannschaft automatisch ein bisschen schlechte Stimmung. Man denkt, es stimmt in der Truppe. Aber dann gibt es immer wieder Spiele, wo man merkt: Da ist halt doch nicht der Spirit, der vor zwei oder drei Jahren da war. Das macht Angst, dass Du mit diesem einen Spiel die ganzen letzten fünf Jahre so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt.

Als Spieler haben Sie den Abstiegskampf ein paar Mal kennengelernt. Mit Rot-Weiß Essen stiegen Sie 2007 aus der Zweiten Liga ab. Sieht Union für Sie jetzt wie ein Absteiger aus? Oder gibt es doch einen Funken Hoffnung?

Man merkt schon: Die Stabilität fehlt. Sie kriegen einen Rückschlag und plötzlich taumeln sie und fangen an, unsicher zu wirken. Auch gegen Bochum hat man in der ersten Halbzeit gespürt, wie die Jungs Angst hatten, Fehler zu machen oder überhaupt das Spiel zu übernehmen. Aber gegen Köln hat man auch gemerkt: Es ist Leben drin in der Truppe. Ich sehe schon diesen Funken Hoffnung, alleine durch den Trainerwechsel.

Marco Grote (rechts) soll Union gemeinsam mit Co-Trainerin Marie-Louise Eta vor dem Abstieg retten. © imago/Matthias Koch

Interimstrainer Marco Grote sehen Sie als den Richtigen?

Er ist keiner, der von ganz weit weg herkommt. Er ist nahe an der Truppe dran. Er hat die Mannschaft schon für ein Spiel trainiert und er weiß ungefähr, wie die Truppe tickt. Ich glaube schon, dass er die Jungs an der Ehre packt und am Samstag die Richtigen auf den Platz schickt. Klar kann es passieren, dass Du auch direkt absteigst. Aber diese Möglichkeit ist sehr gering, wenn die Spieler klar im Kopf sind. Grote und der ganze Trainerstab müssen dafür sorgen, dass die Jungs diesen Gedanken wirklich gar nicht erst aufkommen lassen, dass sie von Anfang an souverän auftreten. Denn Sie können es ja. Sie haben oft genug bewiesen, was in ihnen steckt.

Sie glauben also, dass Union sich am Samstag noch retten kann?

Ich glaube, dass ein Punkt gegen Freiburg machbar ist. Damit bist Du zwar auch nur in der Relegation, aber dann sind es auch noch zwei Spiele, wo Du es wirklich selbst in der Hand hast. Ich hoffe immer noch sehr, dass der Knoten platzt. Am besten natürlich mit einem Sieg, weil es damit die Chance gibt, Mainz zu überholen. Aber auch, wenn es nicht sein sollte: Mit einem positiven Erlebnis am Samstag bist Du trotzdem guter Dinge, und gehst dann ganz anders in diese beiden Relegationsspiele.

Abstieg, Relegation oder Rettung? Union bleibt in der Bundesliga, wenn ... ... die Berliner gegen Freiburg gewinnen und Mainz (in Wolfsburg) oder Bochum (in Bremen) verlieren Union muss in die Relegation, wenn ... ... die Berliner gewinnen, Mainz und Bochum aber jeweils mindestens einen Punkt holen

... die Berliner unentschieden spielen

... die Berliner verlieren und der 1. FC Köln nicht gewinnt

... die Berliner mit einem Tor Unterschied verlieren und der 1. FC Köln mit maximal zwei Toren Unterschied gewinnt

... die Berliner mit zwei Toren Unterschied verlieren und der 1. FC Köln mit maximal einem Tor Unterschied gewinnt Union steigt direkt ab, wenn ... ... die Berliner mit einem Tor Unterschied verlieren und Köln mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnt

... die Berliner mit zwei Toren Unterschied verlieren und Köln mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnt

... die Berliner mit mindestens drei Toren Unterschied verlieren und Köln gewinnt

Freiburg ist kein einfacher Gegner, gerade auch im letzten Spiel von Trainerlegende Christian Streich. Was spricht am Samstag für Union?

Es ist ein Heimspiel. Gegen die Fans kann man in dieser Saison wirklich nichts sagen. Sie stehen hinter der Mannschaft, sie singen 90 Minuten lang und feuern die Jungs an. Du musst schauen, dass Du am Samstag diese Power von den Rängen auf den Platz bringst. So gibt es manchmal kleine Momente, die so ein Spiel kippen können. Freiburg ist auch nicht die Übermannschaft. Sie werden sicherlich alles geben, um Streich vernünftig zu verabschieden. Trotzdem sehe ich uns als mindestens gleichwertig.

Wenn das Schlimmste dennoch einkehrt, wäre es eine große Zäsur in der Geschichte des Vereins. Einen Abstieg hat Union seit 2005 nicht mehr erlebt. Weiß der Verein noch, wie man mit so einem Rückschlag umgeht?

Klar wäre es ein Rückschritt, wenn das so kommen würde. In den letzten Jahren wurde immer wieder ein neues Highlight gesetzt, es wurde immer ein bisschen mehr Geld dazu verdient. Ein Abstieg wäre finanziell etwas anderes, und das musst Du auch abfangen können. Aber ich denke schon, dass der Verein in den letzten zehn bis 15 Jahren immer so gearbeitet hat, dass die Leute auf dem Boden geblieben sind und alles ordentlich einschätzen können. Wir haben sicherlich auch Spieler, die Verträge für die Zweite Liga haben und damit ein Fundament, auf das man sich verlassen kann. Man wird auch über diesen Fall gesprochen haben und Pläne in einer Schublade haben, wenn es so weit ist.

Wäre der Abstieg aber jetzt nicht schwerer zu verdauen, als wenn man 2019/20 direkt wieder in die Zweite Liga gefallen wäre?

Ja, aber andererseits hat man sich jetzt auch an die Bundesliga gewöhnt. Die letzten fünf Jahre waren einfach geil, und irgendwie gehört Union jetzt zur Bundesliga dazu. Wenn es wirklich so kommt, muss man das aufarbeiten und wieder neu angreifen. Aber ich bleibe positiv: Erst einmal muss man sich auf dieses Spiel am Samstag konzentrieren und alles raushauen, was man hat.