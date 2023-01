Rot-weißer Jubel in Hanoi Wie Vietnams erster Union-Fan das Derby verfolgte

Er kommt – wie eigentlich jeder in Hanoi – mit dem Motorrad-Taxi. Mit seiner fünfjährigen Tochter auf dem Schoß und einem rot-weißen Schal um den Hals schlängelt sich Nguyen Hong Duc durch den Stau und die schmalen Straßen der vietnamesischen Hauptstadt. Er lässt den Fahrer vor einer Sportsbar in der Altstadt anhalten, und schon sind sie am Ziel. Dort, wo man auch in Vietnam das Berliner Derby schauen kann.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden