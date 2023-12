Rudern im historischen Kuppelsaal Jubiläum auf dem Trockenen

Rudern im Winter in Berlin? Geht nicht? Falsch. Am kommenden Sonnabend wird eine der größten Regatten des Jahres in der Hauptstadt ausgetragen. Nicht draußen auf dem Wasser, sondern im Kuppelsaal auf dem Olympiagelände. Die Rede ist vom Ergometer-Rudern, neudeutsch: Indoor Rowing. Und so nennt sich die Veranstaltung dann auch ganz modern Berlin Indoor Rowing Open. Zum 25. Mal findet die Veranstaltung bereits statt, es wird also ein kleines Jubiläum gefeiert.