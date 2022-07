Ein Jahr nach seinem Rücktritt als Headcoach von Alba Berlin kehrt Aito Garcia Reneses in den Profibasketball zurück. Die 75 Jahre alte Trainerlegende hat für die kommende Saison beim katalanischen Aufsteiger in die spanische ACB, Basquet Girona, unterschrieben.

Reneses hatte Alba von 2017 bis 2021 trainiert und im vergangenen Sommer verkündet, dass er ein mindestens einjähriges Sabbatjahr einlegen würde. Die vergangene Saison verbrachte er weitgehend abseits des Basketballs mit Reisen und in seiner Heimat, nahm aber auch an verschiedenen Veranstaltungen der Jugendabteilung von Joventut Badalona teil.

Nun kehrt er in die beste nationale Liga Europas zurück, die er in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat wie kein anderer. Sein neuer Klub ist gerade zum ersten Mal in die ACB aufgestiegen. Basquet Girona wurde erst 2014 gegründet und zwar vom damaligen NBA-Star Marc Gasol, der einst den großen Durchbruch als Profi in der katalanischen Stadt gemacht hatte.

In der vergangenen Saison spielte der mittlerweile 37 Jahre Klubpräsident als Center selbst für das Team und half beim Aufstieg. Ob er seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt. Reneses hatte Ende der Neunzigerjahre Gasols älterem Bruder Pau zu seinem Profidebüt beim FC Barcelona verholfen und die Karrieren vieler großer spanischer Basketballer wesentlich geprägt.