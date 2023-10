Rugby-Derby in Berlin Die WM schweißt alle zusammen

Für die beiden Rugby-Erstligisten in Berlin stehen an diesem Sonnabend gleich zwei Höhepunkte an. Um 15 Uhr (Sportanlage Jungfernheide) empfängt der Berliner Rugby Club (BRC) zunächst den Rugby Klub 03 (RK 03) zum ersten Derby in dieser Saison. Am Abend (21 Uhr) treffen bei der WM in Frankreich dann England und Südafrika im zweiten Halbfinale des Turniers aufeinander. Ein Pflichttermin für alle, die diesem Sport verbunden sind. Bereits am Freitagabend (nach Redaktionsschluss) duellierten sich Argentinien und Neuseeland.