Russlands trister Plan mit der Olympia-Alternative Sie riskieren ihr Leben – um nicht für Putin anzutreten

40 Jahre sind eine lange Zeit, deswegen kann sich Heike Drechsler kaum noch an die Wettkämpfe der Freundschaft in der – so hieß das Land damals noch – Tschechoslowakei erinnern. „Ich glaube, ich habe im Weitsprung gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr genau“, sagt sie (sie siegte mit einer Weite von 7,15 Metern, d. Red.).