Eisbären gewinnen 4:1 in Nürnberg Der Sieg zum Sonderzug

Den Eisbären Berlin gelang am 42. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ein Sieg bei den Nürnberg Ice Tigers. Am Sonntag gewannen der Tabellenzweite aus Berlin am 41. Spieltag 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) bei den Franken. Tobias Eder und Leo Pföderl erzielten jeweils zwei Treffer für die Eisbären.

Die Deutsche Bahn fuhr zwar noch nicht wieder am Sonntag, aber es gibt da ja auch ein paar kleine DB-Konkurrenzunternehmen und somit konnte der Sonderzug mit Eisbären-Fans anrollen. Um die 1400 Berliner Anhänger kamen mit nach Nürnberg.

Obwohl den Eisbären die Anfangsphase gehörte, gingen die Gastgeber in der 9. Spielminute durch Danjo Leonhardt in Führung. Erst gegen Ende des ersten Drittels gelang Tobias Eder vor 7048 Zuschauenden der Ausgleich für die Gäste, anfangs des letzten Abschnitts legte Leonard Pföderl dann im Powerplay nach für die Berliner. Und wieder Pföderl gelang dann, wunderschön eingeleitet von Zach Boychuk, auch das 3:1 gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Tobias Eder gelang dann noch per Emptynettzer das 4:1 für die Eisbären. Eder sagte nach dem Spiel im Interview mit „Magentasport“: „Wir haben nach dem zweiten Drittel wieder so gespielt, wie wir das wollen. Und dann sind wir eben schwer zu schlagen.“ Und, sagte der zweimalige Torschütze Eder über den zweimaligen Torschützen Pföderl: „Für Leo freut es mich besonders,. der hat viel Mist am Schläger gehabt.“