Sarah Sjöström und Kaylee McKeown Zwei Weltstars erklären, worauf es beim Schwimmen ankommt

Wenn Sarah Sjöström durch das Wasser pflügt, sieht es so aus als würde sie fliegen. In ihrer Königsdisziplin Schmetterling ist die 30-jährige Schwedin kaum einzuholen. Allein bei der Weltmeisterschaft in Japan in diesem Sommer stellte sie sieben Weltrekorde auf. Auch bei den Olympischen Spielen holte sie mehrere Medaillen, etwa Gold in Rio 2016 (Schmetterling) und Silber in Tokio (50m Freistil). Sage und schreibe 91 internationale Medaillen hat Sjöström über die Jahre gesammelt.