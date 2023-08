Tagesspiegel Plus Schachboxen unter freiem Himmel : Erst schwingen Fäuste, dann raucht der Kopf

Ein Sieg erringen, ob im Ring oder auf dem Schachbrett - das ist das Ziel der Schachboxer, die sich abwechselnd in zwei unterschiedlichen Sportarten beweisen müssen. In Berlin traten am Wochenende die Besten der Stadt gegeneinander an.