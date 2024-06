Israel Gonzalez ist in den vergangenen Wochen und Monaten viel kritisiert worden, teilweise zu Recht. Der Trainer von Alba Berlin hat sicher seinen Anteil an der schwierigen Saison, beim emotionalen Einzug ins Finale zeigte er aber taktisch und verbal eine herausragende Leistung.

„Wir haben uns durch so viele Widerstände gekämpft, dieses Team ist besonders“, sagte Gonzalez am späten Donnerstagabend voller Stolz. „Wir müssen jetzt schlafen, essen – und träumen!“

Nach dem an Intensität, Spannung und Dramatik kaum zu überbietenden Halbfinale gegen die Chemnitz Niners, das Alba mit einer beeindruckenden Willensleistung im fünften Spiel mit 97:84 für sich entschied, trennen die Berliner noch drei Siege von der zwölften Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Eigentlich haben wir keine Chance. Himar Ojeda, Sportdirektor Alba Berlin

Sie stehen allerdings vor einer rational betrachtet nahezu unlösbaren Aufgabe. „Eigentlich haben wir keine Chance“, sagt Sportdirektor Himar Ojeda vor dem ersten Finale am Samstag (20.30 Uhr) in München. Die Basketballer vom FC Bayern sind nicht nur individuell deutlich besser besetzt, sie sind nach dem glatten 3:0-Erfolg gegen Würzburg auch ausgeruht.

Einfach so geschlagen geben wollen sich die Berliner dennoch nicht. „Wir haben noch fünf Spiele im Tank“, sagte Malte Delow, während einige Kollegen an ihm in Richtung Kabine vorbeihumpelten. An dem 23-Jährigen lässt sich die Geschichte dieser komplizierten Saison gut langerzählen. Delow ist eigentlich Flügelspieler, wurde dann aber zum Spielmacher umgeschult.

Nach und nach verletzten sich Matteo Spagnolo, Ziga Samar und zuletzt auch Martin Hermannsson, sodass der gebürtige Berliner nun Albas letzter Point Guard ist. Am Donnerstag gegen Chemnitz war er mit 17 Punkten zweitbester Werfer. „Die Spieler, die jetzt auf dem Feld stehen, wissen, dass es keine Ersatzleute und keine Ausreden mehr gibt“, sagte Delow.

Dabei könnte sich Alba das Leben sehr einfach machen, Alibis gäbe es momentan genug: Der Umbruch im vergangenen Sommer, die hohe Belastung durch die Euroleague, die vielen Verletzten. Auch der Einsatz von Kapitän Johannes Thiemann im Finale ist sehr fraglich.

Die Finaltermine gegen Bayern München Samstag, 8. Juni, 20.30 Uhr, in München

Montag, 10. Juni, 20.30 Uhr, in München

Mittwoch, 12. Juni, 20.30 Uhr, in Berlin

falls nötig Freitag, 14. Juni, 18 Uhr, in Berlin

falls nötig Sonntag, 16. Juni, 17 Uhr, in München

Der Weltmeister war einer von mehreren Helden im entscheidenden fünften Halbfinale. Thiemann litt in dieser Saison wiederholt unter Kniebeschwerden und in den vergangenen Tagen waren diese immer stärker geworden. Dennoch biss der Big Man am Donnerstag auf die Zähne und ging unter dem Korb keinem Kontakt aus dem Weg. Zumindest bis zur Halbzeitpause. Dann ging es nicht mehr.

Ging im entscheidenden Spiel gegen Chemnitz an seine Grenzen: Johannes Thiemann. © imago/HMB-Media/IMAGO/Uwe Koch

„Das Team war am Boden zerstört und JT hat vor Schmerzen und Frustration geweint – so habe ich ihn noch nie gesehen“, berichtete Ojeda. Thiemann blieb erstmal in der Kabine und begann sogar schon, sich umzuziehen. Die Mannschaft kehrte nach der Pause ohne ihren Kapitän zurück aus der Kabine.

Doch wenige Minuten später war Thiemann wieder da, quälte sich zurück aufs Feld und sendete ein wichtiges mentales Signal. „Wenn man solche Spieler hat, folgen alle anderen“, sagte Gonzalez.

Alba hat in dieser Saison viele Schwachstellen offenbart, fehlende Mentalität konnte man dem Team aber in keiner Phase vorwerfen. Der Teamgeist und die Moral sind nun auch die Hoffnungsschimmer für die Finalserie gegen München. „Wir haben lange gebraucht, sind über die Saison aber zusammengewachsen“, sagte Delow. „Daran hätten wir auch zerbrechen können.“

Die Erleichterung war den Beteiligten nach dem Sieg gegen Chemnitz anzusehen. Ojeda umarmte jeden, der in seine Nähe kam, Gonzalez hatte glasige Augen, die Spieler schrien ihre Freude heraus. „Es gab so viele Zweifel in dieser Saison“, sagte der Sportdirektor. Ob Spieler wie Sterling Brown oder Matt Thomas in Albas System passen, ob Gonzalez der richtige Trainer ist, ob Center Khalifa Koumadje nach drei disqualifizierenden Fouls noch tragbar ist. „Aber wir sind ruhig geblieben“, sagte Ojeda.

Das Erreichen der Finalserie sieht der Spanier unter den schwierigen Umständen bereits als Erfolg. „Ein Titel ist ein Titel, aber man kann nicht immer alles nur an Titeln messen“, sagte Ojeda. „Ich bin sehr stolz.“

Es klang wie ein Schlusswort nach Saisonende, doch mindestens drei Spiele haben die Berliner noch – und auch wenn alles gegen sie spricht, glauben sie an ihre Chance. „Es ist nur noch eine Runde und wir werden alles geben“, sagte Israel Gonzalez.