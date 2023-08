Schwerer Start in die Zweite Liga Turbine Potsdam und das Ziel Wiederaufstieg

Das hatte sich Turbine Potsdam anders vorgestellt: Nachdem der Verein in die Zweite Liga abgestiegen war, wollte er erfolgreich in die neue Saison starten und wichtige Siege einfahren. Selbst ernanntes Ziel ist die Rückkehr in die Bundesliga. „Zurück in die 1. Liga“ prangte deshalb auch am Sonntagnachmittag beim ersten Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena auf den Trikots und Caps sämtlicher Fans.