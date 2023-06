Seriensiegerinnen im American Football Die Berlin Kobra Ladies sehnen eine normale Saison herbei

Wenn man so will, endet die Coronapandemie für das American-Football-Team der Kobra Ladies an diesem Sonnabend erst so richtig. Seit dem Gewinn der zwölften und bis dato letzten Meisterschaft im Herbst 2019 fielen zwei Spielzeiten komplett aus. 2022 triumphierten die Stuttgart Sisters nach einem Sieg gegen die Hamburg Amazons im Finale. Bis auf dieses Endspiel der besten Teams aus dem Süden und dem Norden des Landes hatte es aber keine K.-o.-Spiele wie sonst in den Play-offs gegeben.