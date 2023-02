Shootingstar einer gefährdeten Sportart Nathalie Armbruster pendelt zwischen Frohsinn und Frust

Die Karriere von Nathalie Armbruster beginnt eigentlich gerade erst. Am 2. Januar feierte die Schwarzwälderin ihren 17. Geburtstag, sie besucht die elfte Klasse. Die aktuelle Saison der Nordischen Kombiniererin verlief aber derart rasant, dass sie bei der WM in Planica zu den Favoritinnen auf eine Medaille zählt. „Was in den vergangenen Monaten passiert ist, fühlt sich komplett unwirklich an“, erzählt sie dem Tagesspiegel.

Armbruster war die erste deutsche Frau, die bei einem Weltcup in dieser Sportart auf dem Podium stand – das gelang ihr bei insgesamt zehn Weltcups sogar achtmal. Vor knapp drei Wochen startete die Schülerin dann bereits bei der Junioren-WM in Kanada und gewann Silber im Einzel und im Mixed.

Und jetzt steht der bisherige Karrierehöhepunkt an. „Viele Sportlerinnen und Sportler haben mir erzählt, dass man den ganzen Tag nur verzaubert rumrennt.“ Das spürte sie bereits bei der Eröffnungsfeier, als sie mit Vinzenz Geiger zusammen die deutsche Fahne tragen durfte.

2021 feierten die Kombiniererinnen WM-Premiere

Nathalie Armbruster steht sinnbildlich für die Entwicklung, die diese Sportart bei den Frauen in den vergangenen Jahren genommen hat. 2021 in Oberstdorf durften die Nordischen Kombiniererinnen zum ersten Mal überhaupt bei einer nordischen Ski-WM antreten. Die Anforderungen, um zur Weltspitze zu gehören, sind gestiegen. Früher habe ein Sprung auf rund 85 Meter gereicht, um gute Voraussetzungen für einen Platz auf dem Podium zu haben, erzählt Armbruster. „Jetzt muss man schon in der Nähe des sogenannten K-Punktes landen“, der rund zehn Meter weiter liegt.

Weil sich auch die Strukturen professionalisieren und immer mehr Nationen Sportlerinnen in dieser Sportart in Richtung Weltspitze entwickeln, spräche an sich vieles für eine gesicherte Zukunft. Allerdings sorgte das Internationale Olympische Komitee (IOC) im vergangenen Jahr für einen Schock, als es verkündete, dass es bei den kommenden Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo 2026 keine Wettbewerbe für die Nordischen Kombiniererinnen geben wird.

Es ist unverständlich, dass wir im 21. Jahrhundert als Frauen darum kämpfen müssen, an Wettbewerben teilnehmen zu dürfen. Nathalie Armbruster über ihren Kampf neben der Loipe

„Wir waren an diesem Tag bei einem Sommerfest, das war eigentlich ein schöner Anlass“, erinnert sich Armbruster. „Diese Nachricht hat mich natürlich schwer getroffen, ich bin erst mal in Tränen ausgebrochen.“ Vor den Wettkämpfen in dieser Saison protestieren die Sportlerinnen gegen diese Entscheidung, indem sie vor dem Langlauf ihre Stöcke überkreuzen.

Den Sportlerinnen „bleibt ein Kindsheitstraum verwehrt“

Die Entscheidung des IOC reicht weit über die Enttäuschung hinaus, „dass uns dieser Kindheitstraum verwehrt bleibt“, wie Armbruster sagt. Ganz konkret geht es auch darum, dass Sportarten, die nicht auf der olympischen Agenda stehen, weitaus weniger Förderung zusteht. Und natürlich geht es übergeordnet um Gleichberechtigung. „Es ist unverständlich, dass wir im 21. Jahrhundert als Frauen darum kämpfen müssen, an Wettbewerben teilnehmen zu dürfen.“

Sich auf einer der beiden Teildisziplinen der Nordischen Kombination zu spezialisieren, also entweder den Langlauf oder das Skispringen zu trainieren, kommt für Armbruster nicht infrage. „Ich liebe diesen Sport so sehr, weil er eben beide Disziplinen verbindet.“ Entsprechend will sie mit ihren Mitstreiterinnen auch nicht nachlassen, um Anerkennung zu kämpfen.

„Sie ist ein riesiger Glücksfall für uns“, sagt Bundestrainer Florian Aichinger über die besondere Rolle Armbrusters als Shootingstar und vehemente Streiterin. „Ihr Frohsinn und ihre Leichtigkeit spiegeln wider, wie wir agieren wollen.“

Bei allen Herausforderungen, die Armbruster als Frontfrau des deutschen Teams und vehemente Streiterin um Gleichberechtigung zu bewältigen hat, ist natürlich zu befürchten, dass die jugendliche Leichtigkeit verloren geht. Zumal auch die schwersten Schuljahre nun bevorstehen. „Es gibt schon viele, die das Gefühl haben, dass ich schnell erwachsen geworden bin“, sagt Armbruster. „Aber meine Familie sorgt schon dafür, dass ich auch immer noch Kind sein darf.“ Auch wenn das wahrscheinlich warten muss, bis die Tage der nordischen Ski-WM vorbei sind.

Zur Startseite