Selten zuvor wurde der Ablauf der ersten 45 Minuten bei einem Fußballspiel so sehnsuchtsvoll erwartet wie am Samstag im Stadion an der Alten Försterei. Mit Ablauf der regulären Spielzeit zählten die Fans des 1. FC Union die Sekunden herunter und dann platzte es aus ihnen heraus. „Eisern Union, Eisern Union!“, rief der Großteil der 21 474 Zuschauer und verabschiedete die Berliner Profis damit lautstark in die Kabine. Zuvor hatte Sebastian Andersson Union mit zwei Treffern in Führung gebracht, doch der Jubel auf den Tribünen hielt sich sehr in Grenzen.

Alles wirkte wie bei einem Testspiel in der Saisonvorbereitung. Das hatte allerdings nichts mit der fußballerisch überschaubaren Darbietung beider Teams im ersten Durchgang zu tun, sondern mit dem bundesweiten Protest gegen Montagsspiele und dem damit einhergehenden Stimmungsboykott in den deutschen Stadien

In der zweiten Halbzeit war es dann wieder fast wie immer an der Alten Försterei. Die Fans feuerten ihr Team lautstark an, auch die Gäste aus Darmstadt machten Stimmung – und der 1. FC Union blieb ungeschlagen. Darmstadt 98 war im April die letzte Mannschaft gewesen, die gegen die Berliner in der Liga gewinnen konnte. Doch das ist lange her und Union seitdem extrem gewachsen. So siegte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Samstag durch die Treffer von Andersson sowie ein Eigentor von Aytac Sulu mit 3:1 (2:0) und bleibt hinter den Schwergewichten Hamburger SV und 1. FC Köln die Nummer drei der Liga.

Urs Fischer hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:2 in Hamburg am Montag auf zwei Positionen verändert. Für Sebastian Polter stürmte Sebastian Andersson und anstelle von Marcel Hartel spielte Felix Kroos zum ersten Mal seit einem guten Monat wieder von Beginn an. Auch die Gäste wechselten zwei Mal.

Kein schönes Spiel

Fußball ohne Stimmung, das schien auch den Profis keinen Spaß zu machen. Vermutlich war die risikoarme Spielweise dennoch eher eine Maßgabe der Trainer als eine indirekte Unterstützung der Fanproteste, schön anzusehen war das Geschehen auf dem Rasen aber in keinem Fall. Der Ball lief meist zwischen Innenverteidigern, Torhüter und defensivem Mittelfeld hin und her, und die hohen Pässe in die gegnerische Hälfte, die von beiden Seiten gewählt wurden, blieben wirkungslos. So bestand das Spiel hauptsächlich aus Zweikämpfen im Mittelfeld und Ballgeschiebe, während Torabschlüsse so selten waren wie Anfeuerungsrufe von der Tribüne.

Erst gegen Mitte der ersten Halbzeit wurde die Begegnung etwas munterer. Union lief nach eigenen Ecken zweimal in gefährliche Konter, Ken Reichel und Florian Hübner unterbanden die Darmstädter Gegenangriffe aber aufmerksam. Mit dem ersten ernsthaften Abschluss gingen die Berliner dann in Führung – und erneut ging alles von einer Ecke durch Christopher Trimmel aus. Marvin Friedrichs Schuss aus wenigen Metern wurde noch geblockt, doch die folgende flache Hereingabe von Reichel lenkte Andersson zum 1:0 ins Darmstädter Tor.

Der Treffer hatte sich nicht gerade angedeutet, hinterließ bei den zuletzt zweimal punktlosen Gästen aber Wirkung. Torwart Daniel Heuer Fernandes verstolperte den Ball nach einem Rückpass und konnte diesen gerade noch vor Grischa Prömel klären. Nach vorne fehlten den Darmstädtern gegen die souveräne Berliner Hintermannschaft jegliche Mittel.

Auch wenn Union offensiv keineswegs inspiriert auftrat, war die höhere individuelle Klasse deutlich zu erkennen. Das zeigte auch das 2:0. Eine scharfe Hereingabe von Trimmel verfehlte Tobias Kempe, nicht aber Andersson. Der schwedische Stürmer, der zuletzt im großen Schatten des wiedergenesenen Sebastian Polter stand, nahm den Ball gut mit und schoss ihn aus spitzem Winkel unhaltbar unter die Latte.

Aytac Sulu trifft ins eigene Tor

Es war die letzte nennenswerte Aktion in der ersten Halbzeit, doch auch mit der Unterstützung der Fans änderte sich am Spielverlauf nach der Pause nicht viel. Darmstadt war das Bemühen nicht abzusprechen, Union stand defensiv aber sehr stabil und nach einer weiteren Trimmel-Ecke erhöhten die Berliner auf 3:0. Der Stadionsprecher sprach den Treffer Friedrich zu; nach dessen Kopfball war Aytac Sulu aber zuletzt am Ball.

Das Spiel schien nun endgültig entschieden zu sein, eine der seltenen Unaufmerksamkeiten der Berliner Hintermannschaft ermöglichte Darmstadt jedoch zumindest das 1:3. Bei einer Flanke hatten alle Defensivspieler von Union auf die Ballseite verschoben und so stand Serdar Dursun auf der anderen Seite völlig frei. Ken Reichel konnte ihn zwar noch stellen, doch nicht seinen Schuss ins kurze Eck verhindern. Darmstadt machte nun noch mal etwas Druck, die Berliner Spieler und ihre singenden Fans ließen sich davon aber nicht mehr beeindrucken.