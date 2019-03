Urs Fischer hatte über die vergangenen zwei Niederlagen des FC Ingolstadt gesprochen, letztlich erwiesen sich seine Worte aber als ziemlich prophetisch. „Wenn du in dieser Lage bist, steht dir das Wettkampfglück manchmal nicht zur Seite“, hatte der Trainer des 1. FC Union am Mittwoch gesagt – und genau das bewahrheitete sich am Freitag.

Denn obwohl die abstiegsbedrohten Ingolstädter die erste Halbzeit eindeutig bestimmten, drei gute Chancen hatten und defensiv so gut wie nichts zuließen, lagen sie durch einen umstrittenen Foulelfmeter, den Sebastian Andersson sicher verwandelte, zur Pause zurück. Im zweiten Durchgang wurde es für die Gäste mit zwei Platzverweisen und einem weiteren Berliner Treffer durch Akaki Gogia alles andere als besser. Vor 21.419 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei siegte Union 2:0 (1:0).

Unions ehemaliger Trainer Jens Keller kassierte 15 Monate nach seiner überraschenden Entlassung die dritte Niederlage in Folge und der Applaus sowie die „Fußballgott“-Rufe der Union-Fans zur Begrüßung vermochten ihn da kaum zu trösten. Zumindest eine Halbzeit lang spielte seine Mannschaft ganz und gar nicht wie ein Tabellen-17., zudem waren sowohl der Elfmeter als auch die Rote Karte gegen Almog Cohen zumindest umstritten.

Die Gefühlswelt der Berliner sah naturgemäß deutlich freundlicher aus. Durch den Sieg – es war das 20 Heimspiel ohne Niederlage – klettert Union zumindest bis Sonntag wieder auf Rang zwei und kann sich das Hamburger Derby der Aufstiegskonkurrenten ganz entspannt anschauen.

Im Vergleich zur Vorwoche gingen beide Mannschaften mit unveränderten Startformationen ins Spiel – bei Union war es das erste Mal seit September. Anders als beim 2:0 gegen Kiel fanden die Berliner anfangs aber gar nicht ins Spiel. Ingolstadt bestimmte das Geschehen mit viel Geduld, einer guten Bewegung abseits des Balles und starkem Pressing. Besonders Almog Cohen im zentralen Mittelfeld und Sonny Kittel auf der offensiven Außenbahn hatten immer wieder gute Ideen.

Kittel war es dann auch, der die erste große Chance vorbereitete – Thomas Pledl scheiterte frei vor dem Berliner Tor allerdings am stark reagierenden Rafal Gikiewicz. Kurz darauf spielte Paulo Otavio Christopher Trimmel locker aus und flankte scharf in die Mitte, dort klärte Christopher Lenz im letzten Moment vor Pledl.

Viel Diskussionen um einen Elfmeter

Union konnte froh sein, dass die Gäste deutliche Schwächen im Abschluss offenbarten, denn spielerisch waren die Berliner in der gesamten ersten Halbzeit klar unterlegen. Oft blieb gegen die anlaufenden Ingolstädter nur der lange Ball auf Andersson, der vorne jedoch allein auf weiter Flur war.

Zehn Minuten vor der Halbzeit wären die Berliner dennoch fast in Führung gegangen. Nach einem Ballgewinn spielte Grischa Prömel einen guten Pass auf Felix Kroos, der flanke präzise auf Andersson, doch der Schwede traf den Ball freistehend so unsauber, dass die Chance verpuffte.

Ähnlich erging es auf der anderen Seite Dario Lezcano, der nach einem Pass von Otavio und starker Drehung um Florian Hübner herum aus fünf Metern weit über das Tor schoss. Das rächte sich keine 60 Sekunden später, als Otavio im Strafraum Kroos zu Fall brachte. Der Ingolstädter blockte den Ball zwar erst sauber mit einer Grätsche ab, dann rappelte sich Kroos jedoch wieder auf und stolperte über Otavios Bein. Die Gäste beschwerten sich massiv und auch Keller redete auf Schiedsrichter Robert Kampka ein, doch es half nichts – Andersson verwandelte den Strafstoß sicher. Christian Träsch hatte noch eine Schusschance, doch zur Halbzeit führten die Berliner höchst schmeichelhaft.

Fischer reagierte auf die schwache Leistung seiner Mannschaft und brachte Suleiman Abdullahi für den unauffälligen Carlos Mané. Ingolstadt war nun nicht mehr so dominant und die Berliner Hintermannschaft kam besser in die Zweikämpfe. Zudem sorgte der schnelle Abdullahi immer wieder für Entlastung.

Mehr zum Thema 1. FC Union Jens Keller kehrt mit Ingolstadt an die Alte Försterei zurück

Die Vorentscheidung fiel dann aber nicht im Ingolstädter Strafraum, sondern in dem der Berliner. Nach einem Zweikampf blieb Cohen in der 64. Minute liegen und als sich Gogia zu ihm herunterbeugte, griff ihm der Ingolstädter ruppig ans Trikot. Kampka wertete das als Tätlichkeit und zeigte dem Israeli die Rote Karte. Knapp zehn Minuten später waren die Gäste dann nur noch zu neunt – Robin Krauße sah nach einem Foul an Kroos Gelb-Rot. Ingolstadts Widerstand war nun endgültig gebrochen und Gogia rundete den Abend für die Berliner nach einem Pfostenschuss von Abdullahi mit dem 2:0 ab.