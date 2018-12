Wer alle Zweitliga-Spiele der Hinrunde nicht verliert, ist bislang immer in die Bundesliga aufgestiegen – glauben die Unioner an diese Rechnung, gab es am Samstag reichlich Grund zum Feiern. Viel wichtiger war aber, dass es zudem drei Punkte zu bejubeln gab. Durch den 2:0-(0:0)-Erfolg gegen die Bochumer halten die Berliner den Anschluss an die Favoriten Hamburg und Köln – und halten die Verfolger auf Abstand. Das Stichwort „Platz drei“ kann der Gast aus dem Ruhrgebiet hingegen nun getrost erst einmal von den Zetteln streichen. Dabei war die Niederlage aus Sicht der Bochumer mehr als unglücklich.

In der Innenverteidigung war Trainer Urs Fischer zu einer Umstellung gezwungen. Florian Hübner fiel aus – für ihn rückte Michael Parensen in die Startelf. Ansonsten hatte der Coach beim 1. FC Union mal wieder in Sachen Roulette zugeschlagen und die Offensive im Vergleich zum mühsamen Remis in Magdeburg durchgewirbelt. Für Felix Kroos und Sebastian Andersson rutschten Marcel Hartel und Sebastian Polter in die Startelf. Zudem ersetzte Ken Reichel hinten links Christopher Lenz, der gar nicht im Kader stand.

Die erste Halbzeit kam wenig von Union

Von den eisigen Temperaturen im Stadion ließen sich die Berliner vor 20.728 Zuschauern von der guten Stimmung anstecken. Nach der ersten Torchance des Spiels durch einen geblockten Flachschuss von Marcel Hartel, der von Sebastian Polter rechts im Strafraum freigespielt wurde, dauerte es bis kurz vor der Pause bis zur nächsten Gelegenheit durch Hartel, bei der sich Torwart Manuel Riemann das einzige Mal strecken musste. Dazwischen spielte nur der VfL Bochum.

Nach einer Ecke knallte Chung-Jong Lee den zweiten Ball aus 20 Metern an den linken Pfosten – allerdings war der Ball noch von einem im Abseits stehenden Mitspieler abgefälscht (14.). Kurz danach hatten die Bochumer nach einer Ecke von Lee den Torschrei schon auf den Lippen, doch Tim Hoogland und Lukas Hinteresser waren sich am zweiten Pfosten nicht einig, wer den Ball im Tor unterbringt.

Die Berliner schienen beeindruckt vom Pressing der Bochumer. Von Union kam weiter nichts. Das merkten die feinfühligen Union-Fans, sodass alsbald „Aufwachen, aufwachen“ durchs Stadion schallte. Doch die Union-Defensive befand sich weiter im Tiefschlaf. Auch in der Nachspielzeit: Lee tankte sich links im Strafraum durch, legte in die Mitte auf Hinterseer, dessen Schuss aufs leere Tor geblockt wurde. Mit einem schmeichelhaften Remis aus Sicht von Union Berlin ging es in die Pause.

Aus der Pause kam Union dann wie ausgewechselt. Was nicht heißt, dass Bochum klein beigab: In der 52. Minute packte Soares auf der anderen Seite seine linke Klebe aus, der Ball rauschte abgefälscht nur knapp rechts vorbei. Jetzt wurde es ein offener Schlagabtausch: Im Gegenzug hatten Hartel und Polter Platz, doch der Schuss von Letzterem wurde geblockt.

Das Geschenk zum dritten Advent: Ein einfach verdienter Elfmeter

In der 60. Minute, mitten in die erste Druckphase der Berliner hinein, zeigte Schiedsrichter Jöllenbeck dann auf den Punkt. Tim Hoogland hatte Sebastian Polter leicht berührt, der nahm das Geschenk dankend an. Der Gefoulte übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zur glücklichen 1:0-Führung zu diesem Zeitpunkt. Nach dem Tor gönnte sich die Partie erst einmal eine Pause, ehe Union in der 69. Minute zum ersten Mal wechselte: Sebastian Andersson kam für Suleiman Abdullahi. Das ist deshalb erwähnenswert, weil Urs Fischer damit beinahe ein goldenes Händchen bewiesen hätte. Keine Minute auf dem Feld, bot sich Andersson gleich eine hundertprozentige Einschussmöglichkeit, scheiterte aber frei vor dem Tor an Riemann.

Mehr zum Thema 1. FC Union Berlin Trainer Urs Fischer setzt wohl auf Michael Parensen

Bochum konnte nicht im Ansatz an die erste Hälfte anknüpfen. Im Gegenteil: Union kontrollierte nach dem Führungstreffer das Spiel zunehmend. In der 75. Minute glaubten viele zwar schon, dass die Vorentscheidung gefallen war, doch Robert Zuljs Freistoß traf nur das Außennetz. Union ließ nichts mehr zu und sorgte fünf Minuten vor Schluss für die endgültige Entscheidung nach einem Konter. Über Gogia und Hartel landete der Ball bei Zulj, der keine Probleme hatte, den Ball an Riemann vorbeizulegen. Dabei blieb es dann auch. Die Union-Fans feierten – ihre Mannschaft, drei Punkte und die ungeschlagene Hinrunde.