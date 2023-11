Sieg in der Champions League Mit drei Stunden Training gelingt dem SC Potsdam der große Coup

Suvi Kokkonen schien am Dienstagabend nicht zu bremsen. Beim Champions-League-Spiel gegen Grot Budowlani Lódz punktete die finnische Außenangreiferin des SC Potsdam ein ums andere Mal. Insbesondere in den ersten beiden Sätzen traten sie und ihre Teamkolleginnen dominant auf, aber auch im letzten Satz zeigten sie Kampfgeist, als das polnische Team sich noch einmal herankämpfte. Am Ende stand ein 3:0-Sieg (25:21, 25:18, 26:24).