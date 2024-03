Sieg in der Verlängerung zum Play-off-Start Alba Berlins Frauen legen gegen Saarlouis vor

Alba Berlin ist mit einem Sieg in die Play-offs der Basketball-Bundesliga der Frauen (DBBL) gestartet. Gegen die Saarlouis Royals gewann das beste Team der Vorrunde allerdings erst in der Verlängerung. Am Ende hieß es vor 1500 Zuschauern in der Sömmeringhalle 87:78 (28:19, 13:16, 18.24, 12:12/16:7). Bereits am Sonntag findet das zweite Spiel der Serie nach dem Modus „Best-of-5“ statt, um 15.30 Uhr stehen sich die beiden Teams erneut in Berlin-Charlottenburg gegenüber.

In der Hauptrunde hatten die Berlinerinnen alle ihre elf Heimspiele gewonnen und auch diesmal begannen sie stark und legten im ersten Viertel gleich einmal 28 Punkte vor. Doch danach machten es die Gäste Alba zusehends schwieriger und so kam Saarlouis Punkt für Punkt heran. Ende des dritten Viertels stand es schließlich 59:59.

Im vermeintlichen Schlussabschnitt waren die Royals dann sogar vorne, am Ende war es Lena Gohlisch, die an der Freiwurflinie die Nerven behielt und ihr Team in die Verlängerung warf. Dank der Unterstützung der Fans drehten die Berlinerinnen in der Overtime auf und konnten sich letztlich doch durchsetzen.

„Was die Fans hier Woche für Woche machen, ist schon echt berührend. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptfaktoren, warum wir zu Hause noch ungeschlagen sind. Das flasht uns jedes einzelne Mal. Ich hoffe, dass wir die Leute weiter so begeistern können“, wird Flügelspielerin Leoni Kreyenfeld auf der Alba-Website zitiert.

Schon vor einer Woche hatten sich die Teams im Pokal im Spiel um Platz drei duelliert, nun könnten noch bis zu vier weitere Spiele folgen. Sollte Alba sich wie bisher in allen Begegnungen durchsetzen, wäre es aber genauso denkbar, dass der Halbfinaleinzug schon am Gründonnerstag feststeht. (Tsp)