Skirennfahrer Felix Neureuther beendet seine Karriere und fährt am Sonntag sein letztes Weltcup-Rennen. Das gab der deutsche Weltcup-Rekordsieger am Samstag via Facebook bekannt. "Danke für die eine unglaubliche Zeit. Für all die Daumen die ihr mir gedrückt habt, die Freude, Tränen und das Lachen was ihr mit mir in all den Jahren geteilt habt", schrieb er.

Er habe seinen Kindheitstraum in vollen Zügen leben dürfen und sei dafür unendlich dankbar. "Aber mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschönes Kapitel „Skirennsport“ zu beenden", so Neureuther weiter.

"Im tiefsten Inneren hatte er nicht mehr die Motivation"

Der Slalom am Sonntag in Soldeu wird sein letztes Weltcup-Rennen sein. "Der Skisport war mein Leben und wird es in Zukunft auch bleiben. Deswegen sag ich nicht „servus“, sondern bis bald", sagte er.

Mehr zum Thema Der letzte WM-Slalom Felix Neureuther: Die Verwandlung des Wracks

DSV-Trainer Mathias Berthold trug die Entscheidung mit Fassung. "Im tiefsten Inneren hatte er nicht mehr die Motivation. Von daher war es eine gute Entscheidung", sagte er dem ZDF. "Die letzten fünf Jahre, die ich ihn trainieren durfte, waren eine gute Zeit. Ich schätze ihn als Persönlichkeit." (Tsp)