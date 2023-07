Tagesspiegel Plus Sommer, Sonne, Bezirkspokal : So laufen die Vorbereitungsturniere in Berlin

Früher gab es viele bei den Zuschauern beliebte Bezirkspokale in der Stadt. Doch mangelndes Interesse der Vereine führte zu einem deutlichen Rückgang. Aber es gibt noch einige Turniere. Eines davon findet schon zum 64. Mal statt.