Southgate und der richtige Fußball im Falschen England bloß nicht zu früh abschreiben!

Am Ende des Abends in Köln waren sich wieder alle einig: Gareth Southgate war schuld. Ob es die englischen Fans in der Straßenbahn waren, die Kollegen auf der Medientribüne oder Christoph Kramer im Fernsehstudio: Alle zogen ein ähnliches Fazit über den Nationaltrainer von England. Er sei zu stur, zu ängstlich oder schlicht nicht gut genug, um das Beste aus seinen großartigen Spielern zu holen. Und deshalb war er auch schuld.

Die Frage war dann nur: Schuld an was denn genau? Trotz einer erneut enttäuschenden Leistung gegen Slowenien blieb England auch im dritten EM-Spiel ungeschlagen und sicherte sich auch noch den Gruppensieg. So landeten die Three Lions im gefühlt leichteren Turnierbaum und werden alle anderen Titelfavoriten bis zum Finale vermeiden. Eigentlich hatte Southgate – mit etwas Glück – doch alles richtig gemacht.

Schreibt England nicht zu früh ab

Nun gibt es - frei nach Theodor Adorno - kein richtiges Leben im Falschen. Dabei zeigt Southgates England gerade, dass es durchaus einen falschen Fußball im Richtigen geben kann. Die Leistungen gegen Serbien, Dänemark und Slowenien waren einem Titelfavoriten nicht würdig und gerade im Mittelfeld scheint Southgate immer noch nicht, seine beste Elf zu kennen. Doch um das zu korrigieren, gibt es immer noch Zeit und deshalb sollte man England nicht zu früh abschreiben.

Management statt volles Risiko

Southgate war noch nie einer, der von der ersten Sekunde an mit vollem Risiko spielen lässt. Seine Stärke liegt vielmehr darin, eine Mannschaft durch ein Turnier zu managen und im richtigen Moment einen Gang hochzuschalten. Dieses Mal dürfte das noch wichtiger sein, weil er mit einigen neuen Herausforderungen zu kämpfen hat. Wie holt man das Maximum aus einem nicht ganz fitten Harry Kane? Wie führt man einen jungen Spieler wie Kobbie Mainoo in die Mannschaft hinein, ohne ihn zu überfordern? Und wie geht man mit den immer größeren Erwartungen um?

Hohe Ansprüche an England

Wie er am Dienstag richtig erkannte, sind die hohen Ansprüche auch der große Unterschied zu seinen früheren Turnieren als England-Trainer. „Es gibt eine komische Stimmung. Ich sehe keine andere Mannschaft, die nach dem Erreichen der K.o.-Runde so viel Kritik einstecken musste”, so der Trainer. Das erinnere ihn fast noch an seine Zeit als Spieler. An die dunklen Zeiten also, als die Erwartungen viel zu hoch waren und der Druck auf den Spielern unerträglich.

Strategie über Taktik

Deshalb ist Southgate zur Zeit bemüht, seine Spieler zu schützen, die kritischen Fans und Medien trotzig zu loben und sich selbst immer wieder in die Schusslinie zu bringen. Das macht er bisher hervorragend und das sollte den England-Fans trotz der Leistungen etwas Optimismus bereiten. Taktisch mag Southgate gerade immer noch zu stur und einfallslos agieren. Aber strategisch hat er durchaus einen Plan, seine Mannschaft durch dieses schwierige Turnier zu führen. Und das könnte am Ende entscheidend sein.