Spandau 04 gewinnt Nervenspiel im ersten Finale Verletzung von Marek Tkac trübt Freude über den Sieg

Das Wetter spielte zunächst nicht mit. Wegen Sturmböen und vor allem wegen eines Gewitters mussten die Spieler von Waspo Hannover und den Wasserfreunden Spandau 04 das Einschwimmen unter freiem Himmel im Volksbad Limmer am Mittwochabend unterbrechen. Erst mit 45-minütiger Unterbrechung konnte das erste Finale um die deutsche Wasserballmeisterschaft beginnen.

Wie fast immer entwickelte sich zwischen den beiden stärksten deutschen Teams ein echter Krimi. Drei Mal hatte Spandau in dieser Saison mit einem Tor Unterschied gewonnen, einmal hieß es Unentschieden. Beim Finalauftakt stand es nach Ablauf der 32 Minuten erneut remis (9:9), doch da sich dieses Resultat in einer Endspielserie schlecht macht, ging es ins Fünfmeterschießen.

Dort setzte sich Titelverteidiger Spandau in der Gesamtaddition 14:12 durch. Den entscheidenden Fünfmeter verwandelte Denis Strelezkij, der zur neuen Saison zu Waspo wechselt. Mit vier Treffern in der normalen Spielzeit war Strelezkij schon in der normalen Spielzeit bester Torschütze seines Teams.

„Das war eine Schlacht“, sagt Wasserfreunde-Präsident Hagen Stamm. Die Gäste waren häufig in Unterzahl, „aber wir haben sehr gut verteidigt.“ Die Freude über den Sieg war allerdings getrübt, da Marek Tkac mit einer schweren Augenverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste und dort operiert wurde. „Ein Gegenspieler wollte Marek blocken und hat ihn mit dem Finger im Auge getroffen“, sagt Stamm. Für die restlichen Finalspiele wird Tkac auf jeden Fall ausfallen.

Spandau hat am Sonnabend (16 Uhr) und Sonntag (15 Uhr/jeweils in der Schwimmhalle Schöneberg) Heimrecht und wäre mit zwei Siegen zum 39. Mal in der Vereinsgeschichte Deutscher Meister. Andernfalls ginge es dann am Mittwoch in Hannover weiter.