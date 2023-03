Spandau 04 im Pokal Die Wasserballerinnen wollen den Doppelerfolg nicht „jinxen“

Einmal um die Welt musste Jessica Milicich reisen, um in Berlin Wasserball zu spielen. Die gebürtige Neuseeländerin unterschrieb im vergangenen Jahr einen Vertrag bei Spandau 04 und spielt seither als Torhüterin beim Deutschen Bundesligisten. Die größte Umstellung sei für sie das Wetter gewesen, sagt Milicich. „In Berlin ist es kalt und grau. In Auckland ist gerade Sommer.“ Aber der Umzug nach Berlin hat auch positive Seiten, zum Beispiel die Infrastruktur. „Zuhause haben wir immer das Auto genommen, hier habe ich mich sehr an die S-Bahn und andere Verkehrsmittel gewöhnt.“

