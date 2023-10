Spandau 04 in der Klemme Wasserballerinnen müssen finanzielles Loch stopfen

Wie Zombies. So fühlen Hagen Stamm, Präsident bei Spandau 04, und die Wasserballerinnen seines Vereins sich manchmal. Insbesondere dann, wenn das nächste Spiel im Euro Cup ausgerechnet in Ungarn stattfindet – der Wasserball-Nation schlechthin. „In Budapest hat diese Sportart einen ganz anderen Stellenwert“, so Stamm. „Die Mädels haben dort schon öfter in der Donau Liga Spiele bestritten. Sogar in den Kneipen werden permanent Wasserballspiele übertragen. Hier fühlen wir uns dagegen wie Zombies, so etwas wäre undenkbar.“