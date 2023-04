„Spieler und Trainer haben seit Februar kein Gehalt bekommen“ Der nächste Volleyball-Bundesligist steht vor dem Aus

Tomasz Wasilkowski klingt betrübt. Vor einem Tag wurde bekannt, dass sein Verein, die Netzhoppers Königs Wusterhausen, einen Insolvenzantrag gestellt hat. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, sagt der Trainer am Telefon, „ich muss balancieren zwischen der Wahrheit und dem, was ich sagen darf. Die Situation ist traurig und enttäuschend.“

Hinter den Netzhoppers liegt eine schwierige Saison. Corona-Infektionen, Erkrankungen und Verletzungen führten dazu, dass die Mannschaft bis zum Schluss keinen Rhythmus fand und nur mit viel Mühe überhaupt die Play-offs erreichte. Dort schied sie dann gegen Lüneburg aus. Dennoch wahrte der Verein allen Optimismus, verlängerte den Vertrag mit Wasilkowski und verkündete, zukünftig mehr junge deutsche – und damit finanzielle besser erschwingliche – Spieler zu verpflichten.

Nun aber folgte der große Schock: Am Dienstag wurde bekannt, dass die Ballsport-Liga GmbH, der Träger der Netzhoppers, den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingereicht habe. Die wirtschaftliche Lage des Standortes habe sich seit Beginn des Jahres immer schwieriger gestaltet, hieß es auf der Website des Vereins. Die allgemeine Unsicherheit, steigende Energiepreise und die Inflation hätten zudem potenzielle Sponsoren abgeschreckt. Dies bedeute aber nicht das Aus in der Bundesliga, wurde Alexander Neumann, Aufsichtsratsvorsitzende des Vereins, zitiert. „Wir werden alles daransetzen, um den Profi-Volleyball in der Region für die Zukunft zu erhalten.“

Dirk Westphal hat kürzlich seine Karriere beendet. © IMAGO/Nordphoto

Wasilkowski hingegen klingt weniger optimistisch. Für ihn kam die Meldung ziemlich überraschend. Im vergangenen Monat habe er noch gemeinsam mit Dirk Westphal an der Kaderzusammensetzung gearbeitet. Westphal hatte zuletzt sein Karriereende verkündet und stand dem Klub nicht nur als Spieler zur Seite, sondern auch in einer beratenden Funktion. „Ich wusste, dass wir für die Spieler weniger Geld zur Verfügung haben, aber das habe ich nicht erwartet“, sagt Wasilkowski. Erschwerend kommt hinzu, dass Britta Wersinger den Verein im Januar verlassen hat und er sich nun auf die Suche nach einer neuen Teammanagerin machen muss.

Die finanziell schwierige Situation wirkt sich auch auf Spieler und Trainer aus. „Ich und die Spieler haben seit Februar kein Gehalt bekommen“, sagt Wasilkowski. „Trotzdem habe ich nicht mit der Insolvenz gerechnet. Manchmal ist es eben so, dass Sponsoren etwas verspätet zahlen. Wir haben einfach gewartet.“

Manchmal ist es eben so, dass Sponsoren etwas verspätet zahlen. Tomasz Wasilkowski, Trainer der Netzhoppers Königs Wusterhausen

Weit in die Zukunft blicken möchte der gebürtige Pole daher nicht, sein Fokus liegt aktuell auf den ausstehenden Gehältern. „Dirk Westphal und ich haben Kinder. Wir tragen eine große Verantwortung für unsere Familien.“ Er hofft, dass Neumann Recht behält und der Verein weiterhin die Möglichkeit hat, in der Ersten Liga mitzuspielen. „Ich liebe diesen Ort und die Menschen hier. Es lohnt sich bis zum Schluss zu kämpfen.“ Denn sobald der Klub einmal insolvent sei, wenn er sich aus der Liga zurückgezogen habe, dann sei es schwer dorthin wieder zurückzukehren.

Dies hat nicht zuletzt die Geschichte der United Volleys Frankfurt gezeigt, die in der vergangenen Saison zwar in der oberen Tabellenhälfte mitspielten, aber aufgrund fehlender wirtschaftlicher Nachweise keine erneute Lizenz für die Bundesliga erhielten. Einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge stehen offenbar bis heute Gehälter der Spieler und Trainer aus.

Ex-Trainer Christophe Achten hätte sicherlich ohne Probleme einen neuen Klub gefunden, in der Liga zählte er zu den erfolgreichsten Coaches. Doch weil der Klub erst kurz vor Saisonende Insolvenz anmeldete, waren alle Trainerposten bereits vergeben. Ein ähnliches Schicksal droht nun Wasilkowski. „Die Trainer werden früh verpflichtet, schließlich wird das Team auch darauf aufbauend geformt. Aktuell weiß ich nicht, ob ich den Volleyball vielleicht verlassen muss.“

Die Frage, ob er im Volleyball bleiben kann, ist nur eine von vielen, die Wasilkowski derzeit auf der Seele brennen. „Ich habe kaum Informationen. Wir haben so viele Fragen und ich weiß nicht, wer uns die beantworten kann.“ Wasilkowski und seine Kollegen müssen nun vor allem auf die Unterstützung der Volleyball-Bundesliga (VBL) hoffen. Deren Lizenzierungsausschuss wird sich nun ein Bild der Lage machen und prüfen, unter welchen Voraussetzungen ein Spielbetrieb aufrechterhalten werden könnte.

„Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist nicht gleichbedeutend mit dem Entzug der Bundesligalizenz“, erklärte VBL-Geschäftsführer Daniel Sattler. Insgesamt dürfte die Liga ein großes Interesse daran haben, dass die Netzhoppers weiterhin oben mitspielen. Schließlich wurden gerade erst die Lizenzierungsanforderungen gesenkt, um mehr Vereinen den Aufstieg zu ermöglichen. Die Liga wird sich aber auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, warum nun schon der zweite Verein nicht etwa aufgrund sportlicher Schwächen sondern aufgrund finanzieller Hürden zurückzieht.