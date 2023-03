Bundesliga-Spieltage im Willy-Brandt-Haus Schachfreunde Berlin kämpfen gegen den Abstieg

Er elektrisiert seit einigen Jahren die deutsche Schachszene und mischt mittlerweile sogar in der internationalen Spitze mit: Vincent Keymer. Der Junge, der sich mit 14 Jahren zum jüngsten deutschen Großmeister kürte. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr musste er sich nur Magnus Carlsen geschlagen geben. Am kommenden Wochenende will der 18-Jährige nun sein Können in Berlin unter Beweis stellen, wenn er mit dem Bundesligisten OLG Baden-Baden in Berlin antritt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden