Sport im Fernsehen Schluss mit Fußball, zeigt uns Cricket!

Ahmedabad ist eine große Stadt, sowohl von der Fläche als auch von der Bevölkerung her etwa zweimal so groß wie Berlin. Doch am vergangenen Samstag, als Indien sein zweites WM-Spiel gegen Pakistan bestritt, wirkte sie plötzlich zu klein. Alle Hotels waren ausgebucht, laut Medienberichten sollen einige Fans sogar Termine im Krankenhaus reserviert haben, um ein Bett zu bekommen. Der Grund: Indien spielte gegen Pakistan bei der Cricket-WM. Ein Kracher im Narenda-Modi-Stadion, das trotz seiner Kapazität von 132.000 Plätzen natürlich auch aus allen Nähten platzte.