Sportliche Grenzerfahrung Ein Marathon am Mount Everest

Die Extreme ziehen sie an, und zwar in jeder Hinsicht. Im beruflichen Alltag, im Privatleben und im Sport. So erklärt Katharina Kluge ihre Begeisterung für extreme Läufe durch die Wüste, über das Inlandeis von Grönland oder wie zuletzt am Mount Everest. „Es sind Grenzerfahrungen, bei denen ich mich am meisten spüre“, sagt die 36-jährige Berlinerin. „Meine Lebenslust muss gestillt werden. Ich habe eine Energie, die mich antreibt, mich beflügelt und weiter forschen lässt.“