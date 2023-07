Stand-up-Paddling boomt Gaudi auf dem Wasser mit oft unterschätzten Gefahren

Am vergangenen Wochenende zog es die Berlinerinnen und Berliner wieder in Scharen an die Seen in der Stadt und im Brandenburger Umland. Oft mit dabei im Gepäck waren Stand-Up-Paddling-Boards, auf denen es sich meist ziemlich gemächlich über das Wasser gleiten lässt. Und wer kein eigenes Gefährt besitzt, kann sich mittlerweile an vielen Badestellen ein solches Board ausleihen.