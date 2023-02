Stark bei Mixed-Premiere Deutsche Kombinierer holen WM-Silber

Das deutsche Team hat bei der WM-Premiere des Mixed-Wettbewerbs in der Nordischen Kombination die Silbermedaille gewonnen. Vinzenz Geiger, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Julian Schmid mussten sich am Sonntag im slowenischen Planica nur dem überragenden Quartett aus Norwegen geschlagen geben. Bronze sicherte sich nach dem Skispringen von der Normalschanze und dem entscheidenden Langlaufrennen Österreich.

Für die deutschen Kombiniererinnen und Kombinierer war es im dritten Wettkampf dieser Titelkämpfe der dritte zweite Platz. Sie haben damit bereits nach der ersten WM-Woche mehr Medaillen gesammelt als bei der kompletten Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf vor zwei Jahren. Schmid hatte am Samstag bereits Silber im Einzel von der Normalschanze gewonnen. Alle drei bisherigen Titel gingen an Norwegen um die überragenden Jarl Magnus Riiber und Gyda Westvold Hansen. (dpa)

