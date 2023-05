Start der Finalserie Spandaus Wasserballerinnen sind heiß auf den Titel – und auf eine Pause

Die Wasserballerinnen sind heiß. Heiß auf den Titel. Und heiß darauf, es den Männern des Bundesligisten Spandau 04 nachzutun, die am vergangenen Wochenende die Meisterschaft gewannen. So berichtet es Kapitänin Anja Oldenburg, die seit 2019 jedes Jahr den Titel gewann und auch in dieser Saison an die Erfolgsserie anknüpfen will. Ob es nach so vielen Titeln nicht langweilig wird, ins Finale einzuziehen und in der Serie „Best-of-three“ wieder einmal gegen den Dauerrivalen Bayer Uerdingen zu spielen? „Nein, denn es ist immer schön, eine Medaille in den Händen zu halten.“ Für einige ihrer Teamkolleginnen sei es überdies das erste Mal, dass sie im Finale der Deutschen Meisterschaft stünden.