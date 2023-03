Start in die Play-offs BR Volleys gewinnen souverän 3:0 gegen Unterhaching

Den BR Volleys gelang am Samstagabend ein souveräner 3:0-Sieg (25:16; 25:19; 25:10) im Play-off-Viertelfinale der Bundesliga gegen den TSV Unterhaching. Ein wenig überraschend erhielt dabei der Diagonalangreifer Matheus Krauchuk seinen Einsatz und vertrat Marek Sotola, der nach den Strapazen der vergangenen Wochen geschont werden sollte. Gleich im ersten Satz stellte der Brasilianer seine Durchschlagkraft unter Beweis und punktete ein ums andere Mal. Auch in den anderen Elementen hatten die Volleys keine Probleme gegen die Gäste aus Bayern zu bestehen, die nach der Bundesliga-Zwischenrunde auf Platz acht lagen.

Unterhaching bewies dennoch Moral und Kampfgeist und ließ die Volleys zumindest zu Beginn des zweiten Satzes nicht so schnell davonziehen. Eine Rallye konnten sie sogar für sich entscheiden. Für eine Führung reichte es allerdings nicht. Berlins Außenangreifer Timothée Carle machte kurzen Prozess, hämmerte den Ball übers Netz und punktete zum 11:8. Danach legte Krauchuk noch einen drauf und ließ die Zuschauenden erneut jubeln. Stück für Stück bauten die Volleys ihre Führung aus, am Ende verwandelte Mittelblocker Nehemiah Mote den Satzball.

Strahlender Krauchuk

Auch den letzten Satz dominierten die Gastgeber. Da lieferte Zuspieler Johannes Tille, der selbst aus Bayern kommt, gleich zu Beginn zwei Asse. Nur im Block haperte es bei Berlin immer wieder, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass Saso Stalekar nach wie vor ausfällt. Zwischendurch gab Trainer Cédric Énard, der in dieser Woche seinen Abschied zum Saisonende bekannt gegeben hatte, weiteren Spielern ihren Einsatz, wie dem Finnen Antti Ronkainen. Am Ende war es Krauchuk, der den Matchball verwandelte und sich von über 3500 Zuschauenden feiern ließ. Er wurde auch zum wertvollsten Spieler des Abends gewählt.

„Das ist unglaublich“, sagte er nach dem Spiel strahlend. „Ich freue mich so sehr, meine Familie und auch brasilianische Freunde haben heute zugeschaut. Ich erhalte nicht so viele Einsätze, deshalb freue ich mich umso mehr.“ Das Rückspiel steht erst am kommenden Wochenende auswärts an.

