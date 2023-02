Staubsauger-Firma als Sponsor der DFB-Frauen Für Bundestrainerin Voss-Tecklenburg „keine Klischee-Nummer“

Ein Unternehmen, das für seine Staubsauger und seine Küchenmaschine Thermomix bekannt ist, wird Sponsor des deutschen Fußball-Nationalteams der Frauen. Dies gab der DFB am Montag bekannt. Das Wuppertaler Familienunternehmen Vorwerk sei neuer Exklusiv-Partner und werde die Vize-Europameisterinnen „sichtbar aktivieren und kommunikativ begleiten“.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das Ganze „überhaupt nicht als Klischee-Nummer“. Die 55-Jährige konterte bei der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Länderspiel der DFB-Frauen gegen Schweden am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg eine entsprechende Frage schmunzelnd: „Wir haben spaßeshalber gesagt: Wir Frauen freuen uns auf Hightechgeräte, weil uns die Männer ja nicht so oft im Haushalt unterstützen. Also haben wir alle Klischees erfüllt.“

Grundsätzlich sei es „ganz toll, dass wir jetzt Sponsoren haben, die sich mit der Frauen-Nationalmannschaft identifizieren, sie entwickeln und unterstützen wollen“. Das gehe weit über Sponsoring hinaus, erklärte Voss-Tecklenburg. Vorwerk sei eine Weltmarke, und es gelte auch darüber nachzudenken, „dass solche Partner eventuell Ausbildungsstellen für unsere jungen Nachwuchs-Nationalspielerinnen oder überhaupt für unsere jungen Talente zur Verfügung stellen“.

„Vorwerk begibt sich in ihrer langen Historie das erste Mal in ein Sponsoring einer Nationalmannschaft und macht damit einen neuen innovativen Schritt. Dass dies gemeinsam mit unserer Frauen-Nationalmannschaft geschieht, ehrt uns und bestätigt die tolle Leistung des Teams auf und neben dem Platz“, erklärte DFB-Marketing-Chef Holger Blask in der DFB-Mitteilung. (dpa)

