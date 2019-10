So etwas hat es in der 100-jährigen Geschichte des Berliner Fußball-Verbands (BFV) noch nicht gegeben. An diesem Wochenende werden auf den Berliner Fußball-Amateurplätzen keine Punktspiele stattfinden. Der BFV sagte am Freitagnachmittag alle Spiele von Freitag bis Sonntag unterhalb der Oberliga ab, also fast 1600 Spiele. In der Mitteilung des Verbands hieß es: „Damit ruht an diesem Wochenende der gesamte Spielbetrieb des Erwachsenen- und Jugendbereiches im Berliner Amateurfußball.“

Grund für die komplette Absage ist der Streik der Berliner Schiedsrichter. Der Schiedsrichterausschuss hatte am Freitagvormittag das BFV-Präsidium darüber informiert, dass die Schiedsrichter in einen Ausstand treten und von ihren Spielen abgesetzt werden. Dies bestätigte Berlins Schiedsrichter-Chef Jörg Wehling gegenüber dem Tagesspiegel.

„Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen gegen die Gewalt“, sagt Wehling. „Denn die Gewalt auf den Plätzen ist gegenüber der Vorsaison gestiegen. Bereits nach wenigen Spieltagen gab es 109 Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung. In 53 Fällen waren Schiedsrichter die Opfer. Das sind alarmierende Zahlen, hier ist Handlungsbedarf gefordert und ein deutliches Stopp-Zeichen zu setzen.“

Der Schiedsrichter-Beirat hat dies am Donnerstagabend mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Wehling versteht dies vor allem auch als ein Signal an die Vereine und den Landesverband: „Wir hatten uns bemüht, gemeinsam mit dem BFV ein Zeichen zu setzen. Leider ist das gescheitert“, sagt Wehling. BFV-Präsident Bernd Schultz habe in einer Sitzung mit dem Schiedsrichter-Ausschuss am 16. Oktober zunächst zugesagt, eine Absetzung des Spieltages an diesem Wochenende zu unterstützen, sagt Wehling. Dies sei in der Präsidiumssitzung am vergangenen Montag jedoch kein Thema mehr gewesen. Und so wurde der Antrag der Schiedsrichter abgelehnt.

„Dafür handeln wir jetzt“, betont Wehling. „Wir brauchen einen Neustart.“ Die Schiedsrichter hätten mit Workshops, Bannern und anderen Aktionen zuletzt einiges versucht. „Es ist auch viel Sensibilisierung da, aber auf den Plätzen sieht es dann anders aus“, sagt Wehling.

Der BFV sieht noch nicht alle Präventionsmittel ausgeschöpft

Unter anderem hatten sie gefordert, dass die Ordner die Schiedsrichter besser schützen müssen, dass es eine klare Regelung für Feldverweise gegen Team-Offizielle gibt, dass das Sportgericht professionalisiert werden muss, dass Vereine ohne Schiedsrichter schärfer sanktioniert werden müssen und dass es verpflichtende Regelschulungen für die Ersten Mannschaften sowie die A- bis C-Junioren geben muss.

Das BFV-Präsidium beriet sich in einer Telefonkonferenz am Freitagmittag über den Streik und teilte mit: „In der Konsequenz kritisiert die deutliche Mehrheit des Präsidiums das eigenmächtige Vorgehen des Berliner Schiedsrichterausschusses.“ BFV-Präsident Schultz sagte: „Die zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Schiedsrichtern sehe auch ich mit großer Sorge. Gleichzeitig kann ein Ausstand von Schiedsrichtern immer nur die letzte Konsequenz sein. Aus meiner Sicht sind noch nicht alle Möglichkeiten der Präventionsarbeit und die enge Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsvereinen ausgeschöpft worden. Daher appelliere ich an alle Verantwortlichen im Berliner Schiedsrichterbereich, den gesamten Spielbetrieb des BFV im Blick zu haben. Die Probleme und Herausforderungen der zunehmenden Gewaltbereitschaft können nur gemeinsam gelöst werden.“

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verwies auf Tagesspiegel-Anfrage lediglich auf den BFV: „Der Spielbetrieb fällt in den Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Regional- und Landesverbände. Daher möchten wir Sie bitten, sich an den Berliner Fußball-Verband zu wenden.“ Die Schiedsrichter und der BFV hätten sich über eine unterstützende Erklärung des DFB sicher gefreut.