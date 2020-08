-

Noch leerer als ohnehin schon: Die Arena in Florida. Foto: imago images/ZUMA Wire

Als Sterling Brown am Mittwochabend das Statement seines Teams verliest, weiß er, wovon er spricht. Der Basketballer der Milwaukee Bucks wurde vor zwei Jahren selbst Opfer von Polizeigewalt, Beamte warfen ihn im Januar 2018 vor einer Apotheke in Wisconsin zu Boden und setzten einen Taser gegen ihn ein. Eigentlich ging es nur darum, ob Brown falsch geparkt hatte.

Am Mittwoch tritt der 25-Jährige mit seinen Mitspielern vor die Kameras, von einem Blatt liest er ihre Erklärung ab. „Obwohl es einen überwältigenden Ruf nach Veränderung gibt, wurde nicht gehandelt“, sagt Brown. „Also kann unser Fokus heute nicht auf Basketball liegen.“ Eigentlich sollten die Bucks in den Play-offs der Profiliga NBA zu diesem Zeitpunkt gegen die Orlando Magic antreten. Aus Protest gegen Polizeigewalt gegen Afro-Amerikaner haben sie aber beschlossen, nicht anzutreten, auch die anderen beiden Partien des Abends werden abgesagt. Die Spiele werden vorerst als verschoben geführt. Ob es zu einer späteren Austragung kommt, ist ungewiss.

Das Bild von den streikenden, größtenteils in Schwarz gekleideten Bucks-Spielern könnte im Kampf der Afro-Amerikaner für soziale Gerechtigkeit zu einem Symbol werden, ähnlich ikonisch wie die in den Himmel gestreckten Fäuste der US-Sprinter Tommie Smith und John Carlos bei den Olympischen Spielen 1968. Möglicherweise läutet der Boykott der Bucks aber auch das Ende des NBA-Neustarts ein, der ohnehin im Zeichen der „Black Lives Matter“ stehen sollte.

Nur unter der Bedingung, die Spiele und TV-Übertragungen als Plattform für Protest nutzen zu dürfen, hatten die Profis einer Wiederaufnahme der Saison nach der Corona-Zwangspause überhaupt zugestimmt. Statt ihrer Namen tragen die Spieler bei den Partien, die alle in Orlando ausgetragen werden, Slogans auf ihren Trikots. Sterling Brown hat sich für „Liberation“ – Befreiung – entschieden, der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber von den Dallas Mavericks trägt „Gleichberechtigung“ auf dem Rücken.

Sogar der Saison-Abbruch steht zur Diskussion

Die Hoffnung der Liga, der NBA-Spieler und ihrer Klubs war: Wir spielen wieder und verdienen Geld, verschaffen dabei aber dem Kampf gegen Rassismus, Benachteiligung und Polizeiwillkür mehr Aufmerksamkeit. Insofern ist es nur konsequent, dass die Bucks am Mittwoch verkünden, nicht antreten zu wollen. Hintergrund ihres Protests ist das Schicksal des afro-amerikanischen Familienvaters Jacob Blake, der von einem Polizisten in Kenosha in Wisconsin – dem Heimatstaat der Bucks – sieben Mal in den Rücken geschossen wurde. Was die Spieler mit ihrem Boykott ausgelöst haben, ist allerdings noch völlig unklar.

Noch in der Nacht zu Donnerstag werden eilig Konferenzen einberufen. Die Spieler besprechen sich, an dem Videomeeting nehmen auch Angehörige von Jacob Blake teil. Für Donnerstag waren weitere Gespräche geplant, bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es keine Informationen darüber, ob auch der Spieltag in der Nacht zu Freitag ausfallen oder sogar die gesamte Saison abgesagt werden sollte.

Nach Berichten von gut informierten US-Reportern soll es unter den Basketballprofis Streit gegeben haben: Die Teams aus Los Angeles, die Lakers und Clippers, hätten für ein sofortiges Ende der Saison plädiert, Lakers-Superstar LeBron James habe das Meeting wütend vorzeitig verlassen.

James ist der zurzeit prominenteste US-Athlet, bereits im Juni hatte er mit anderen Profi-Athleten eine Initiative zum Schutz des Wahlrechts von Afro-Amerikanern gestartet. Auch zuvor hatte er immer wieder seine Stimme gegen soziale Ungerechtigkeit erhoben. Dass ihm eine Moderatorin des konservativen Senders Fox News 2018 öffentlichkeitswirksam empfahl, „den Mund zu halten und zu dribbeln“, hat ihn in seinem Engagement noch bestärkt.

Womöglich werden die NBA-Profis ihrem Anführer LeBron James folgen, die Saison könnte tatsächlich enden. Fraglich ist allerdings, ob das überhaupt im Sinne der Spieler ist. Sie würden sich damit von der Möglichkeit verabschieden, auf Fälle wie den von Jacob Blake aufmerksam zu machen. Zudem steht viel Geld auf dem Spiel, die NBA-Klubs und damit auch die Profis sind auf die TV-Einnahmen angewiesen. Der Liga war vor dem Neustart ohnehin vorgeworfen worden, hauptsächlich aus finanziellen Gründen zum Spielbetrieb zurückkehren zu wollen.

Reaktionen auf Boykott sind positiv

Die meisten Reaktionen auf den Boykott waren zunächst positiv. Der TV-Moderator und Ex-NBA-Profi Kenny Smith stand während der wichtigsten Basketballsendung im US-Fernsehen einfach auf und ging. In der Major League Soccer fanden fünf der sechs geplanten Spiele nicht statt, auch Baseballspiele und Tennismatches bei den US Open wurden abgesagt. Zudem streikten die Basketball-Frauenliga WNBA, die Spielerinnen der Washington Mystics trugen T-Shirts mit dem Namen Jacob Blakes auf der Brust – und sieben aufgemalten Einschusslöchern auf dem Rücken.

Im Gegensatz zu anderen US-Sportarten werden die Spieler auch von der Führung der Liga und den meisten Klubbesitzern unterstützt. Während viele Footballteams der NFL konservativen Öl-Millionären oder ähnlichen Angehörigen des amerikansichen Old Moneys angehören, sind die Besitzer der NBA-Teams deutlich diverser und auch progressiver. Die Bucks gehören dem Milliardär Marc Lasry, einem langjährigen Unterstützer und Spender der Demokratischen Partei, der Parteitag der Demokraten war vor der Corona-Pandemie dieses Jahr eigentlich in der Arena der Bucks geplant.

Clippers-Besitzer Steve Ballmer – Ex-Chef von Microsoft und einer der reichsten Männer der USA – schrieb auf Twitter, nun sei die Zeit für eine „überparteiliche, nationale Polizeireform“ gekommen. Schon am Dienstag hatte Doc Rivers, Trainer des Meisterschaftsfavoriten aus L.A. und damit Ballmers wichtigster Angestellter, die Gefühle vieler Afro-Amerikaner auf den Punkt gebracht. „Es ist unglaublich, dass wir dieses Land immer noch lieben“, sagte Rivers. „Obwohl es uns nicht zurückliebt.“

Der sonst so stoische Rivers, 58 Jahre alt, seit 1983 als Spieler und Trainer in der NBA, Sohn eines Polizisten aus Chicago, war den Tränen nahe.