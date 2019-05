Der ehemalige Stürmer Manfred Burgsmüller ist tot. Wie erst am Montag bekannt wurde, starb er bereits am Samstag in Essen im Alter von 69 Jahren. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung vom Tod des früheren Fußballers berichtet. Sein ehemaliger Klub Borussia Dortmund schrieb am Montagabend auf Twitter: "Ein ganz großer Borusse ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Manni Burgsmüller."

Burgsmüller war in der Bundesliga einer der erfolgreichsten Stürmer der Geschichte. 213 Tore gelangen ihm in 447 Partien für Rot-Weiß Essen, Borussia Dortmund, den 1. FC Nürnberg und Werder Bremen. Damit belegt Burgsmüller in der ewigen Bestenliste der Torjäger den vierten Platz ein, lediglich Gerd Müller (365), Klaus Fischer (268) und Jupp Heynckes (220) erzielten mehr Tore in der höchsten deutschen Spielklasse.

1969 debütierte Burgsmüller für Rot-Weiß Essen und kam in seiner ersten Saison auf acht Spiele. 1976/77 folgte der Wechsel zum BVB, wo er sieben Jahre lang die Massen im Westfalenstadion mit seinen Toren begeisterte. Eine Runde (1983/84) verbrachte er in Nürnberg, ehe noch fünf Jahre für Werder folgten. Mit den Bremern gewann er 1988 seine erste und einzige deutsche Meisterschaft. Sein letztes Bundesliga-Tor gelang Burgsmüller am 5. August 1989 beim 2:2 gegen Düsseldorf, am 12. Mai 1990 endete seine Karriere gegen Bayer Leverkusen (1:3) - im Alter von fast 40 Jahren.

In einem Tagesspiegel-Interview erklärte er 2010, warum es so lange auf den Titel warten musste: "Wir hatten eine tolle Mannschaft, aber für ganz oben hat es nie gereicht. Und dann kam Otto Rehhagel, der mich noch aus der Zeit in Dortmund kannte, auf mich zu und hat mich nach Bremen geholt. Aber ich habe nicht so lange gespielt, weil ich unbedingt den Titel holen wollte. Ich hatte einfach eine gute Zeit in der Bundesliga."

Nach seiner aktiven Zeit war Burgsmüller in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Manager eines Amateurklubs und mit 52 Jahren noch als Kicker beim American-Football-Team Düsseldorf Rhein Fire. Auch in einer Doku-Soap spielte er mit. "Nur im Garten sitzen und Rosen schneiden, das könnte ich nicht. Ich muss immer was machen", erklärte Burgsmüller. Am Samstag ist er 69-jährig gestorben. (Tsp)